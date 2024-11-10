女大學生應聘上海足浴店次日離奇消失　中介稱涉黃不退錢老闆報警

內媒《看看新聞》報道，上海一家足浴店老闆報警稱，自己在中介公司的介紹下招聘的3名新員工離奇失蹤，中介則稱店內有「不正規服務」不願意退還費用。警方經調查得知，這位老闆是遇上了團夥詐騙。



女大學生上海應聘足浴店次日離奇消失。（看看新聞）

女大學生上海應聘足浴店次日離奇消失。（看看新聞）

據《看看新聞》報道，今年5月，上海一家足浴店的老闆到武漢一家中介公司招聘按摩師。據老闆介紹，中介公司當時領了一批專業人員供其選擇，稱「她們都是大學畢業的，而且很漂亮」。

老闆從中選中了三名按摩師，並將她們帶回了上海。但第二天3人便集體消失，老闆找到涉事中介公司，對方表示老闆的足浴店涉黃，所以2萬餘人民幣（下同）的押金與管理費均不退還。

女大學生上海應聘足浴店次日離奇消失。（看看新聞）

女大學生上海應聘足浴店次日離奇消失。（看看新聞）

該足浴店老闆表示，所謂的「黃賭毒」內容錄音是遭到對方下套：其中一個女孩故意說「我們可以做一些擦邊的特殊服務」，另外兩個女孩就把對話錄下來，然後截取當中的一段話。

警方調查發現，3名女孩在購買車票時，還買了次日返程的車票。而她們背後則是有一個分工明確的犯罪團夥，這些女孩便負責冒充「按摩師」演戲。

女大學生上海應聘足浴店次日離奇消失。（看看新聞）

涉事的一名女孩稱，她是一所大學的表演系學生，負責冒充應聘者，報酬為100多元，但如果能錄下對方「涉黃的證據」，則能賺到700元。

目前，有22名疑犯因涉嫌詐騙罪，遭警方依法採取刑事強制措施，而其餘5名疑犯也已被檢方批准拘捕。