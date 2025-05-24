「路怒症」發作？東莞Benz男用高爾夫球桿狂砸車輛擋風玻璃遭刑拘

廣東東莞市日前兩名男子在車輛行駛過程中發生糾紛，其中一人在攔停對方車輛後，更用高爾夫球桿狂砸對方車輛的擋風玻璃。周六（24日），東莞市公安局鳳崗分局發布警情通報，指涉案者涉嫌尋釁滋事罪，已被警方依法刑事拘留。



事發於5月14日14時50分許的鳳崗鎮金鳳路段，39歲的楊某與48歲的姚某在車輛行駛過程中發生糾紛後，楊某攔停姚某車輛並用球桿擊打擋風玻璃。接報後，民警迅速到場，將雙方帶至公安機關調查處理。經調查取證，楊某涉嫌尋釁滋事罪，已被警方依法刑事拘留。目前，案件正在進一步偵辦中。

警情通報。（東莞市公安局鳳崗分局）

此前，姚某向內媒稱，他事發時在金鳳路與鳳深大道交叉口附近準備找機會掉頭，一輛Benz越野車很快從後面超車到他前面，「他估計感覺我把他別到了，沒讓他先走，追了我幾百米，把我的車直接當街別停。放下窗戶就開始罵人，我也回罵了他一句」。這時，楊某直接把車開到姚某車頭前面懟住他，隨後從後備箱抄起一根高爾夫球桿，把他車的前擋風玻璃、駕駛室玻璃、引擎蓋砸得稀巴爛。

楊某從後備箱抄起一根高爾夫球桿，把姚某車的前擋風玻璃、駕駛室玻璃、引擎蓋砸得稀巴爛。

即使姚某報警後，楊某依然囂張，「到派出所的時候說了，今天我那一球桿是奔著你的頭去的。你今天很幸運，不是法制保護你的話，你死都死了，你就是個死人」。姚某認為，對方這種行為應該受到法律的制裁。網友也熱議，紛紛呼籲徹查，更指除了當街砸車外，楊某還企圖當街殺人。