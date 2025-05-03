五一｜蘇州景區直升機離地面十米處墜落砸死路人　機上4人受傷

內地近年興起直升機觀光體驗，可以用便宜的價格坐直升機「空中觀光」。五一連假蘇州市奧詩汀繁花莊園景區的飛行體驗卻發生意外事故，直升機在距離地面十米處墜落砸死路人，機上4人則受傷。



據了解，該景區4月份才開園，直升機飛行體驗是票價3人是688元（人民幣），有網民分享，當天玩的人絡繹不絕，非常受歡迎，目前已該景區已宣佈緊急閉園。



蘇州景區直升機離地面十米處墜落造成1死4傷。（微博）

蘇州景區直升機離地面十米處墜落造成1死4傷。（微博）

吳中區應急管理局通報，5月2日17時許，一架Robinson R44Ⅱ型直升機（註冊號B-7541）在吳中區上空飛行返航時，從距離地面十米左右的高度墜落。事件造成4名機上人員受傷，1名地面人員死亡。

網傳影片可以看到，直升機迫降後，有救援人員奮力從機艙裡搶救人員。出事的直升機機身上標記有「誠翼航空」字樣。圖片可以看到，機身並未解體，現場遊客透露直升機墜落時該名路人當場身亡，「飛行員嘴裡流血挺嚇人的，應該受傷非常嚴重」。

通報顯示，該直升​​機隸屬於蘇州誠翼通用航空有限公司，事發時於太湖附近景區執行飛行任務，在吳中區上空飛行返航時從距離地面10米左右的高度墜落。吳中區應急、公安、衛健等部門立即開展救援，將4名傷者送醫救治，目前均無生命危險。江蘇民航主管部門正開展事故調查工作。

R44Ⅱ型直升機。（飛機之家）

據了解，羅賓遜（Robinson）R44II雷鳥（RAVEN）駕駛艙可容納1名駕駛員和3名乘客，R44Ⅱ型直升機採用主、尾槳雙槳葉，滑橇式起落架，可容納1名駕駛員和3名乘客，因其性能穩定、操作簡便且成本相對較低，廣泛應用於飛行訓練、航空攝影和航空護林等領域，成為中國許多民航學院直升機訓練的主力機型。