學者稱廣東人習慣用滾水洗碗筷「噁心」惹議　本人：被斷章取義

到餐廳吃飯前用熱水清洗碗筷是廣東人的習慣，然而管理學家汪中求近日被指在影片中稱對廣東人這一習慣感到「噁心」，引起網友熱議，不少人批評他不尊重廣東的風俗文化。對此，汪中求周二（27日）回應，稱被歪曲事實，斷章取義。



汪中求表示，自己當時在和小夥伴們討論飲食行業的衛生標準，認為經過了國家正規的消毒部門消毒過的碗筷，並且已經經過了塑封封存了之後，送到餐飲企業統一使用，這一類的消毒處置過程，應該是嚴謹的、符合標準的，讓消費者可以放心使用的。然而現實不是這樣，他們去廣東很多地方用餐，經常需要把碗筷拿出來用開水燙洗，並且要把撕下的塑料紙和洗完的臟水倒到器皿裏，「這個做法讓人很不舒服」。

汪強調，說「噁心」是為了引起社會對提高餐飲行業服務標準的關注，但自己的話被人惡意地抽取其中一段內容拿出來傳播，挑起某個區域對風俗文化的反擊。

汪中求認為自己的話被斷章取義。（九江學院）

報道指，汪中求曾在受訪時表示：「經消毒的碗筷，再用開水重新泡一次，還要把那個塑料紙和泡碗的水，專門拿個器皿來倒在裏面，那個場景非常糟糕。」言論一出立刻遭到廣東網友的「圍攻」，他們紛紛站出來捍衛自己的習慣，並有人解釋這一習慣源於廣東茶文化，是一種文化傳承。也有人從衛生角度強調，即便碗筷看似已消毒，可誰也無法保證餐館清洗流程毫無問題。

不過也有網友提出相反意見，認為從科學角度而言，幾秒鐘的過熱水根本達不到殺菌效果，如果餐具本身乾凈，燙一下不但無濟於事，反而可能因操作不當造成二次污染，是典型的形式主義和心理安慰。

網友們就洗餐具一事熱議。（荊楚網微信公眾號）

此前，廈門市市場監管局就曾展開研究，讓實驗人員製備含大腸菌群的污染餐具，之後用分別用70℃、90℃及100℃的熱水對餐具樣本進行沖燙處理，熱水會倒至餐具容量的三分之二，再搖晃涮洗4至6秒。通過數據對比，實驗人員發現，用70℃以上熱水沖燙，能在一定程度上降低大腸菌群的檢出率，但不能完全殺滅大腸菌群；去除陰離子合成洗滌劑的效果較弱。而如果用100℃的水，陰離子合成洗滌劑檢出率降低8%。

公開資料顯示，汪中求，江西九江人，畢業於九江學院中文系，華商學習網特約講師，北京博士德文化發展有限公司首席管理顧問，北京汪中求細節管理咨詢有限公司董事長、首席咨詢師。