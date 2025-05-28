孕婦吃「雪櫃這2物」37周寶寶突夭折　醫生：食物沒腐壞也要注意

一名中國孕婦媽媽近日在「小紅書」悲痛表示，只是吃了放在雪櫃的生小黃瓜，以及開封後放雪櫃三天的牛油，結果身體不適入院，37周足月寶寶因李斯特菌感染夭折。



對此，婦科醫生樊益攀表示，該名女子的流產原因，可能與食用冷藏食物有關。

婦科醫生講解李斯特菌的特徵及孕婦吃雪櫃食物的特別注意事項。（微博影片截圖）

李斯特菌零下20度也能生存卻有這弱點 點圖放大看看婦科醫生對孕婦的建議：

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該名懷孕媽媽在「小紅書」表示，自己懷孕37周，結果10日晚上出現身體不適的症狀，直到隔天入院、胎盤查病理，15日結果出來，證實孩子因李斯特菌感染夭折。

該名媽媽指出，懷孕期間對飲食相當嚴格，不吃剩飯剩菜、雪糕，只偶爾點奶茶。就連進過雪櫃的牛奶都是加熱後喝、西瓜也都現買現吃、雞蛋吃全熟，沒有出現過問題。她懷疑唯二可能出現問題的食物，就是在8日從雪櫃裡拿出來的一根生黃瓜及當天開封50g分裝牛油。媽媽也難過的說，事情已經過去12天，每天都陷入無盡的自責中。

根據內地媒體報導，南京市婦幼保健院急診醫學科副主任樊益攀指出，李斯特菌病多發生於夏秋兩季，6至9月為發病高峰。李斯特菌可在4℃低溫繁殖，就算食物沒有腐敗，也可能含有高量病菌，且李斯特菌感染症狀不明顯，一般成人感染後通常會出現輕微的流感症狀，多無特異性。常見症狀為發燒、噁心、關節疼痛等，但孕婦、嬰兒等免疫力低下者，若不幸感染，後果可能會比較嚴重。

樊益攀醫生說明，孕婦感染李斯特菌後，細菌會穿透胎盤，引發流產、早產或胎死腹中，因此孕婦若發現胎兒與平日相比，胎動次數、活動度出現異常，一定要立刻就醫診治。

樊益攀醫生也強調，李斯特菌是一種食源性致病菌，70℃的環境下2到3分鐘即可消滅，建議從雪櫃取出的食物，最好加熱再食用。對於孕婦而言，懷孕時期最好避免生食，包括衛生狀況不明的冷食。

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