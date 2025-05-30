珠海男划橡皮艇落海漂流7小時：用手機傳定位給朋友成功獲救

廣東省珠海市一名陳姓男子，日前划橡皮艇途中不慎翻落，泡在海裡漂流近7小時，他坦言當時體力耗盡、非常口渴，幾乎絕望，手機更只剩4％電力，最終他用僅剩電力傳定位給朋友並報警，並打開手機手電筒向海上救援隊確認位置，最終結束7小時漂流，被幸運救起。



廣東省珠海市一名男子，日前划橡皮艇途中不慎翻落，泡在海裡漂流近7小時。（影片截圖）

陳先生靠手機成功獲救。（影片截圖）

陳先生撥打110求救。（影片截圖）

《上游新聞》報道，26歲陳姓男子是戶外運動愛好者，25日上午7時40分，他從珠海外伶仃島出發，計畫划行約26公里去露營，「這不是我第一次划橡皮艇，原本以為很安全，沒想到這次海象突然變化。」

他回憶事發經過，當時皮艇遭大浪掀翻，瞬間跟橡皮艇分離，「我第一時間試著去撿回船和槳，但風浪太大，完全追不上。所有吃的、喝的、求生工具全都在船上，看著它們漂走，真的很絕望。」

陳姓男子想跟貨輪求救差點被捲入。（影片截圖）

所幸他身穿救生衣，但水流強勁幾乎無法移動，期間有一艘貨輪經過，他試圖引起貨輪注意差點連命都沒有，「我差點被螺旋槳捲進去」。

一開始他發現手機沒有訊號放棄用手機求救，後來他再次嘗試，在下午5時多，陳男打開手機，發現有微弱信號，「趕緊舉手機發微信定位給朋友。」他表示，當時已耗盡體力，「一舉手手機就要沉到水裡，我只能努力撐著。」，同時他也打電話報警，最終靠著朋友和警察幫助，他於當晚7時45分順利獲救。