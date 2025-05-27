粵車南下｜首階段限泊香港口岸？　田北辰批離地：不如直接泊珠海

「粵車南下」傳最快年底實施，當局曾透露首階段車主南下後須停泊在港珠澳大橋口岸停車場，不入市區。實政圓桌立法會議員田北辰今日（27日）在社交平台表示，「粵車南下」泊人工島安排離地，直言不同意相關做法：「有乜嘢人會揸架車去港珠澳大橋，然之後一家大細攞晒啲行李落車，轉搭巴士再過關呢？」



不過，他亦認為現階段「粵車南下」直接到香港市區未夠成熟，認為可「摸着石頭過河」，建議先讓車輛停在大嶼山指定的停車場。



田北辰（廖雁雄攝）

《明報》昨日引述消息指，港澳兩地正研究今年底前分階段推行「粵車南下」，首階段僅限在港珠澳口岸人工島停車場泊車轉乘。港珠澳大橋香港口岸禁區內設有「轉機停車場」與「訪港停車場」，分別供廣東及澳門非營運私家車經大橋來港停泊。兩個停車場由機管局管理，提供1,800個停車位，機場運行執行總監姚兆聰昨日表示，工程將近完成。

田北辰建議在迪士尼、機場、欣澳設「粵車南下」停車場

田北辰表示，基本上不同意政府第一階段要「粵車南下」泊車在港珠澳人工島停車場。他解釋指，做法與泊車在珠海關口附近，轉巴士來香港沒有分別，反問難道有人為了享受港珠澳大橋數公里的駕駛感覺？

我講過好多次，有乜嘢人會揸架車去港珠澳大橋，然之後一家大細攞晒啲行李落車，轉搭巴士再過關呢？ 立法會議員田北辰

他認為，第一階段應讓「粵車南下」車輛直接入境香港，但認為不適宜直接駛入市區。他有三大建議，包括在迪士尼樂園設「粵車南下」停車場，讓一家人下車就可以轉港鐵東涌綫去市區。其次，在機場設「粵車南下」停車場，方便他們透過香港機場轉飛全球，鞏固國際航空樞紐地位。再者，他建議在欣澳站附近設「粵車南下」停車場，認為如在欣澳設賽車場，更可方便大家觀賽。

全國政協副主席梁振英。（陳葦慈攝）

梁振英倡分階段進行 首階段批100部粵車只准入口岸停車場

全國政協副主席梁振英則表示，港珠澳大橋是巨大投資，必須充分發揮香港融入國家發展大局的經濟效益和社會效益。梁振英昨日在社交媒體連發數帖抨擊「粵車南下」拖沓，他今日提出具體建議，在預先申請和批准單次通行證的前提下，他建議首階段批100部粵車，只准入口岸停車場。

梁振英建議，兩星期後實施第二階段，每天批出100部粵車配額入大嶼山，可以去機場、迪士尼等，但東涌列為禁區，也不許上青馬大橋；再兩星期後，之後每星期遞加配額100部粵車，視情況可停止增加，有必要可退減。此外，在特殊情況下，可事先宣布減少配額。