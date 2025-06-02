近日，一項針對內地電商平台熱賣兒童涼鞋的抽檢調查引發關注，相關話題一度登上微博熱搜榜第一。深圳市零廢棄環保公益事業發展中心（無毒先鋒）發佈報告指出，市面上部分PVC材質的兒童涼鞋鄰苯二甲酸酯（簡稱「鄰苯」）含量嚴重超標，當中一款甚至超標達509倍。該類物質屬於內分泌干擾物，長期接觸可能對兒童健康造成多重危害，包括性早熟、哮喘、過敏等。



據內媒《上游新聞》報道，當下正值兒童涼鞋購買高峰期，各類水晶鞋、洞洞鞋、果凍鞋等款式眾多，不少家長為追求外觀與舒適度而忽略材質風險。無毒先鋒調查發現，在五個電商平台上，按銷量排行各自選取10款兒童涼鞋樣品共50雙（鞋碼≤170mm），並送至具資質的第三方檢測機構進行鄰苯含量檢測，結果顯示整體超標率達50%。

據了解，鄰苯二甲酸酯是一種被廣泛使用且廉價的增塑劑，同時亦是一種內分泌干擾物。超標使用會增加性早熟，患哮喘、過敏症的風險，還會增加兒童患注意力缺陷、多動障礙的風險，影響兒童健康。

網售兒童涼拖鞋藏「毒風險」 增塑劑超標509倍或致性早熟、哮喘

第三方檢測機構報告指出，25雙鄰苯超標的兒童涼鞋平均超標倍數為365倍，其中最高超標達509倍。當中一款超標496倍的產品，其銷售量甚至超過100萬件。報告亦指出，這25雙超標樣品中，有20雙為「無標識產品」，即未標示品牌、生產商或執行標準等資訊，佔比達80%。

據報道，鄰苯這類物質會透過皮膚進入人體並蓄積。鄰苯也是一種內分泌干擾物，會干擾正常的內分泌系統，使得男性精子質量下降，促使女性性早熟。也有研究表明，鄰苯可增加兒童和成人患哮喘和過敏症的風險。

第三方檢測機構檢測報告顯示，送檢樣品鄰苯超標490余倍。圖片來源/深圳市零廢棄環保公益事業發展中心

此外，鄰苯二甲酸酯類物質已被世界衛生組織公告為一種環境荷爾蒙，具有雌性荷爾蒙作用。過量接觸攝入，可能會影響男性生育能力，增加女性患乳腺癌幾率，或致兒童性早熟。生育期間女性接觸或攝入量過多，會導致新生兒出現缺陷。

據悉，鞋類產品常用的PVC原材料為硬質塑膠，需依靠添加增塑劑來提升柔韌度，而鄰苯正是最常用的添加劑之一。根據中國現行標準，GB 30585-2014《兒童鞋安全技術規範》為目前唯一針對14歲以下兒童鞋的國家強制性標準，規定鞋碼不超過170毫米的童鞋，其可觸及部件的鄰苯含量不得超過0.1%。

然而現實是，童鞋鄰苯超標的情況並不罕見。監管部門近日通報一批不合格兒童鞋案例，包括上海通盈鞋業有限公司生產的三麗鷗系列洞洞鞋，以及奧特曼、Hello Kitty等品牌童鞋，其「鄰苯二甲酸酯」及「重金屬總量（砷、鉛、鎘）」項目均未達標。

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據深圳市零廢棄環保公益事業發展中心統計，該機構已連續三年針對網售兒童涼鞋進行鄰苯抽查。三年來鄰苯超標率分別為88%、82%、50%，雖然持續下降，但整體水平依然令人擔憂。

無毒先鋒建議家長應在正規渠道購買，規避三無產品。如果在電商平台買到三無產品，選擇退貨並保留向平台投訴的權利。關注產品實物資訊，選擇標注產品名稱、生產商、生產商地址、執行標準和合格證資訊的產品，執行標準認準國家強制性標準。

同時電商平台亦應加強對兒童鞋的抽檢，特別是PVC材質兒童涼鞋這一高風險品類，加強對商家的資質審核，對兒童鞋的商家和產品的資質進行把關，並要求商家在產品網頁展示產品實物標籤，方便消費者知情。