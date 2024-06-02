廣東有毒兒童拖鞋︱塑化劑超標805倍　恐增加性早熟及患ADHD風險

內媒《澎湃新聞》近日推出特別報道《危險的兒童涼拖鞋》，節目對內地62對兒童塑膠拖鞋進行抽檢，發現其中53對不合格，存在塑化劑（鄰苯二甲酸酯）超標的問題，其中最大超標倍數為805倍，大部分不合格鞋都生產自廣東吳川。



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《澎湃新聞》分別在5家主流電商平台，購買檢測銷量靠前的共50對嬰幼兒PVC材質拖鞋，又在杭州四季青、嘉興市區實體商店購買檢測12對兒童拖鞋，發現其中53對塑化劑（鄰苯二甲酸酯）超標，整體塑化劑超標率為85%。

其中，在5家主流電商平台購買檢測的50對拖鞋中，有41對塑化劑超標，平均超標數為539倍，最大超標倍數為805倍。

報道稱，鄰苯二甲酸酯是一種被廣泛使用且廉價的塑化劑。科學研究顯示，鄰苯二甲酸酯可能增加性早熟、患哮喘及過敏症的風險，還會增加兒童患專注力失調或過度活躍症（ADHD）的風險，與兒童自閉症的發生也存在關聯。

報道指，在各平台購買的22對兒童拖鞋實物沒有任何有效標識，無產品名稱、生產商地址、合格證等信息，屬三無產品，且均塑化劑超標。

《澎湃新聞》記者對本次檢出不合格產品的生產廠商進行了走訪，他們對自家生產的產品塑化劑超標表示知情，但卻表示「避免不了」。他們表示，成本高了賣不出去，還要更換製作設備，比較麻煩。

更有廠商表示，「塑料（PVC）的童鞋你一抽（檢）基本都不行」，但「標籤、合格證都可以自己做」。

有廠商表示，多數電商平台會對產品進行抽檢，但廠商一般會通過開設多個店舖，從而規避自家店舖被抽檢的風險，商家都會把罰款算在成本裏。

大部分不合格鞋在廣東吳川生產

報道又指，所有掛有吊牌的不合格鞋除少量產自廣東揭陽、浙江慈溪和重慶等地，大部分來自廣東吳川。吳川市2019年獲授「中國塑料鞋之都」的稱號。目前，吳川市塑料鞋產量佔全國的三分之一，年產值80億元人民幣。

相關新聞曝光後，吳川市市場監管局相關負責人表示，將開會研究部署，對涉事廠家進行調查和查處。