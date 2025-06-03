女嬰術後腦損傷　疑ICU搬動時撞到床欄　家屬：孩子不會笑和吃奶

近日，四川徐女士向記者反映，其女兒「魚魚」在四川大學華西第二醫院錦江院區接受心臟手術後，頭部莫名出現創口，疑在重症監護室（ICU）搬動時撞到床欄，隨後被診斷為腦出血及腦損傷，並伴發癲癇。事件發生後，當地衛健委介入調查，但至今未有明確結論，徐女士與院方協商賠償事宜也屢次無果。



據徐女士介紹，魚魚出生時診斷出心臟有約4毫米的缺口，於2024年9月22日入住四川大學華西第二醫院錦江院區，次日下午進行心臟修補手術。手術於當晚6點多結束，魚魚被轉入ICU。在ICU的十餘天內，家屬無法探視。直到10月5日魚魚轉出ICU時，徐女士發現孩子後腦勺左側有一處結痂的傷口，並伴有明顯腫塊。

魚魚心臟問題已治癒，但術後卻出現嚴重後遺症。（極目新聞）

徐女士回憶，當時陪同的醫護人員表示不清楚傷口來源，後有一名醫生稱傷口可能因搬動時撞到床欄所致，但未說明具體責任人。她還提到，9月24日上午10時，醫院曾通知她魚魚因心率下降需緊急搶救，她懷疑頭部創傷與此次搶救有關。根據錦江區衛健委的書面答覆，搶救記錄顯示當日10時05分護士發現魚魚心率和血氧下降，隨後進行心肺復甦及插管，但未提及是否發生碰撞。醫療檢查報告顯示，9月26日魚魚腦部檢查已提示「考慮腦出血可能」，9月29日的CT報告進一步確認「硬膜下出血合併蛛網膜下腔出血可能」。

雖然魚魚的心臟問題已治癒，但術後卻出現嚴重後遺症。徐女士表示，孩子不會笑、不會吃奶，四肢僵硬。10月6日的檢查報告確診為腦損傷及硬膜下出血可能。10月8日的會診記錄顯示，魚魚存在顱內出血史，無追視和抓物意識，四肢張力高，姿勢異常。11月，魚魚被診斷患有繼發性癲癇。徐女士提供的基因檢測報告排除遺傳因素，另有醫生表示腦損傷和腦出血可能誘發癲癇。

診斷報告。（極目新聞）

2025年5月29日，媒體在醫院住院部看到，一歲多的魚魚仍無法爬行或說話，吞咽困難，每日需服用多種藥物控制癲癇發作。徐女士展示的記錄本顯示，孩子每天抽搐數百次，發作時間和頻次被詳細記錄，厚厚的筆記本已用去一半。

徐女士質疑傷口成因，要求調取ICU閉路電視並封存病歷。院方最初稱ICU為保護私隱未裝閉路電視，但經衛健委調查，發現ICU內除魚魚所在房間外均有閉路電視。錦江區衛健委的答覆顯示，魚魚病歷中最早於9月25日記載「枕部可見紅斑」，但未說明成因。9月24日上午8時交班時，護士未發現魚魚頭部外傷，衛健委表示無法確認顱外傷原因。此外，病歷中「枕部紅斑」描述後被修改為「枕部包塊」，但衛健委認為此修改符合病歷歸檔前調整規定，暫無證據顯示院方篡改病歷。

家屬向錦江區衛健委投訴。（極目新聞）

四川大學華西第二醫院。（極目新聞）

5月30日，內媒聯繫四川大學華西第二醫院，醫務科表示已介入調查，但細節需聯繫院辦或宣傳科室。徐女士透露，當日上午院方聯繫她，表示將與醫調委協商賠償方案。然而，徐女士表示，此前類似承諾多次不了了之，她對後續進展並不樂觀。記者多次致電院辦未獲回應，現場採訪時，宣傳部門委托安保表示不接受採訪，建議家屬「繼續走流程」。

目前，孩子的病情和賠償問題仍懸而未決。錦江區衛健委則表示需向上級部門報備，拒絕接受採訪。