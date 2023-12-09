為治青春痘長期服避孕藥　杭州女大學生癲癇腦出血被送醫搶救

浙江杭州一名23歲女大學生為了治療青春痘，長期服用避孕藥，結果因多日頭痛發生癲癇，被直接送院搶救，更一度腦內出血，幸經手術後終於穩住病情。據悉，正常人服用避孕藥並不會出現問題，但部分人因自身體質問題，吃藥後會導致身體出現高凝狀態，引起顱內靜脈竇血栓。據醫生介紹，顱內靜脈竇血栓有較高的致殘率和致死率。



日前，事主筱筱（化名）因多日頭痛發生癲癇，被送進杭州市第一人民醫院急診搶救室。接診的神經內科林彩秀發現，筱筱的情況非同小可，發作停止後也會非常躁動甚至錯亂，完全無法配合問診和檢查。頭顱CT和磁共振結果顯示為顱內靜脈竇血栓形成，神經內科主任殷聰國的團隊先給筱筱進行抗凝治療，但筱筱始終神志不清，翌日復查頭顱CT後更發現出現腦內出血。殷聰國決定馬上為她進行介入取栓治療。

腦血管造影顯示，筱筱的血栓非常嚴重，顱內靜脈竇裏有大量血栓，需要殷聰國一次又一次地抽吸，直到一個小時後，靜脈竇才終於完全顯影，血流明顯改善。隨後，團隊對她繼續使用尿激酶進行動脈溶栓，終於穩住病情。神志轉清後的筱筱在幾天治療後順利出院，且幾乎沒發生後遺症，令殷聰國也慨嘆這是不幸中的萬幸。

筱筱的血栓非常嚴重，顱內靜脈竇裏有大量血栓，需要醫生一次又一次地抽吸。（影片截圖）

經一番詢問，殷聰國發現導致筱筱險入鬼門關的元兇 — 避孕藥。原來，為治療青春痘，筱筱長期靠口服避孕藥來降低雄激素水平。雖然正常人服用這類避孕藥並不會出現問題，但是部分人卻會因為自身體質問題，導致吃藥後身體出現高凝狀態，引起顱內靜脈竇血栓。殷聰國介紹道，顱內靜脈竇血栓形成是一種少見的腦血管疾病，但卻是導致年輕人中風的一個重要原因，其中妊娠婦女、服用口服避孕藥的女性及低於45歲的人群較易中招，數據顯示，多達五四成的的顱內靜脈竇血栓患者正服用口服避孕藥。

至於症狀，約九成左右的病人可表現為頭痛，四到六成的患者會表現為局竈性腦損害，還有四成的患者可表現為癲癇發作。殷聰國反覆提醒，雖然顱內靜脈竇血栓在臨床上相對少見，發病也不如動脈血栓那麽兇猛，可是不及時治療的話，後果會十分嚴重，一旦如果年輕人突然出現劇烈頭痛，必須及時就診。