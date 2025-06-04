女子祈福放生2.5萬斤外來物種鮎魚　涉破壞生態被判賠5.8萬元

內地近年來屢有祈福放生事件發生。2020年，一名女子花9萬元（人民幣，下同），購買了2.5萬斤屬於外來物種的鮎魚放生。近日，最高人民法院披露案情指，涉事女子和賣魚者合共被判處賠償金5.8萬元。



女子花9萬元購買2.5萬斤屬於外來物種的鮎魚放生。（央視新聞）

2020年12月，徐某為了給家人和朋友祈福，從劉某處購買了9萬多元的鮎魚，並在未向主管部門報告的情況下，到江蘇省常州市的錢資湖放生，被相關工作人員和周邊群眾阻止並報警後，徐某偷偷轉至常州長蕩湖繼續放生，合共放生了2.5斤鮎魚。惟由於鮎魚屬於熱帶魚類，不耐低溫，隨後大量死亡。

長蕩湖水產管理委員會管理處及時將情況向上進行了匯報。當局即時組織人員打撈，歷時10天累計打撈出死亡鮎魚20208斤。經鑒定，死亡鮎魚為革胡子鮎，屬於外來物種，原產於非洲尼羅河流域，食性雜，生長速度特別快，是本土鮎魚生長速度的5到6倍、繁殖能力很強，耐污水、耐低氧，甚至能離水爬行，具有很強的入侵能力。

專家稱，外來物種入侵有很多危害，包括損害人類健康、造成惡性種間競爭、繁殖干擾和基因污染等，還會在動植物間傳播疾病，產生動植物疫情，造成棲息地環境改變，甚至導致本土物種滅絕。而且外來物種入侵危害存在滯後性，對這些危害的監測、防範和治理都面臨很大的困難和挑戰。

歷時10天累計打撈出死亡鮎魚20208斤。（央視新聞）

專家評估，未打撈上岸的4792斤革胡子鮎若存活，將會成為優勢物種，捕食各種魚苗和底棲水生動物，嚴重損害長蕩湖生物多樣性。（央視新聞）

專家評估，未打撈上岸的4792斤革胡子鮎若存活，將會成為優勢物種，捕食各種魚苗和底棲水生動物，嚴重損害長蕩湖生物多樣性。

經法院經審理認為，徐某、劉某在未向當地漁業行政主管部門報告的情況下，擅自投放大量外來物種的行為違反國家規定，導致該水域環境要素和生物要素發生不利改變，造成生態環境損害及生物安全風險，應當承擔生態環境損害及懲罰性賠償責任。判決徐某、劉某承擔生態資源損失、服務功能損失、事務性費用及懲罰性賠償金共計5.8萬元。