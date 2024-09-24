台漁民捕活化石｢龍宮貝｣　博物館喊話放生遭拒　買家出3萬令放歸

綜合台媒報道，宜蘭漁民林天明21日於龜山島外海捕撈到活體龍宮翁戎螺（俗稱龍宮貝），台灣博物館曾發文希望它們可以回歸自然，但漁民以龍宮貝非保育類動物為理由拒絕，將繼續出售。



後林天明選擇出價12萬台幣（約29191港幣）的賣家，因其是買來放生。9月24日，林天明拍片證明龍宮貝已重返大海。



宜蘭縣頭城區漁會代表林天明在龜山島外海捕撈到稀有的龍宮貝。（林天明提供／中時新聞網）

圖為龍宮貝放生畫面。（林天明提供/中時新聞網）

宜蘭漁民林天明日前在龜山島外海，捕撈到極為稀有的活化石「龍宮翁戎螺」，寬約20釐米，且是活體。台灣博物館23日曾發文指「盼野生動物回歸大自然」。

龍宮翁戎螺。（台灣博物館Facebook）

《中央社》報道，林天明表示，龍宮貝非保育類動物，亦不可能將其捐出。林天明指出海一趟來回要6、7小時，還要花不少油錢，以前他也賣過一次，希望這次價格「不低於先前販售的6萬元（約14595港幣）」。

後雖然有人出價16萬元（約38922港幣），但林天明選擇喊價12萬元（約29191港幣）的買家，因為該買家要買來放生，讓他覺得有愛心。

林天明選擇賣給願意放生的賣家。（林天明提供/中時新聞網）

9月24日，林天明持手機拍片，請船員從桶中拿出龍宮貝放生，證明龍宮貝已重返大海。

出現於五億年前 曾吸引逾50萬人參觀

台灣博物館在Facebook發文表示，龍宮翁戎螺曾在台灣博物館展出，吸引了超過50萬人前來參觀。據其介紹，龍宮翁戎螺是目前最大的翁戎螺科物種，屬於野生動物，主要棲息於西太平洋深海。由於其外型與宮殿相似，因此有俗稱為龍宮貝。

龍宮翁戎螺。（台灣博物館Facebook）

龍宮翁戎螺。（台灣博物館Facebook）

根據海洋委員會資料，「龍宮翁戎螺」出現於距今約5億7000萬年至4億9000萬年前的古生代寒武紀，繁盛於中生代，而由新生代開始漸趨絕跡。