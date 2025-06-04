女遊客三亞疑遭毒蛇咬死　市醫調委：其首診醫院無抗蛇毒血清

6月1日，一名女子在海南三亞旅遊時遭疑似毒蛇咬傷，送院後不治。家屬質疑醫院處置不當釀悲劇，三亞市衛健局介入調查。6月3日，衛健委通報其被不明物咬傷。市醫調委人員表示，事主付淇某某首診醫院（中心醫院）無抗蛇毒血清，只有少數醫院有。



據早前報道，家屬表示，事主是在花壇附近被毒蛇咬傷腳趾，因事發夜晚，並未找到蛇。到醫院後，家屬已經告知醫院可能是遭毒蛇咬傷，但醫院表示不一定，稱可能是其他蚊蟲叮咬或蜈蚣咬的。事主隨後出現併發症昏厥抽搐，於6月2日凌晨轉院去另一家醫院後身亡。家屬質疑，首診的三亞中心醫院存在誤診、延誤治療，以及後續接診的三亞四二五醫院搶救措施不當。

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家屬質疑醫院處理不當。

6月3日，三亞市衛健委官方發布情況通報指，6月2日淩晨零時許遊客付淇某某步行回酒店途中被不明物咬傷並流血，回酒店簡單消毒並處理傷口後，打的士於1時05分到達三亞中心醫院，自述因「不明生物咬傷後惡心嘔吐右下肢麻木1小時」來院就診，後轉至某戰區醫院，經搶救無效死亡。

醫院診斷。（新京報）

27歲女三亞旅遊遭毒蛇咬傷送醫後不治。（百姓關注）

27歲女三亞旅遊遭毒蛇咬傷送醫後不治。（百姓關注）

該委對此高度重視，第一時間成立調查組，於6月3日淩晨2時26分組織三亞中心醫院、某戰區醫院相關負責人及市應急、公安、旅文等部門與患者家屬當面進行了溝通交流。目前，調查組已將涉及的兩家醫院相關病歷資料進行封存，並聯合省級專家組正加緊開展調查處理和逝者善後、家屬安撫等工作。

事後，親屬曾稱，事主在第二家醫院注射血清，沒能挽回，目前只確定被某種具有神經性毒素的生物咬傷。三亞市醫調委獲悉，三亞僅個別醫院儲備抗蛇毒血清，被毒蛇咬後需知道蛇的種類才能匹配血清。三亞市衛健委則指出，三亞市中心醫院未儲備抗蛇毒血清，如居民被毒蛇咬傷可前往三亞市中醫院就診。