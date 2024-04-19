竹林驚魂！56歲女子遭毒蛇、蜱蟲雙重攻擊　額頭露「血洞」險喪命

浙江臨安一名56歲女子日前遭遇竹林驚魂，她在自家竹林尋找新鮮竹筍時被毒蛇猛攻額頭，其後在逃生期間又被蜱蟲叮咬腰部，毒上加毒令她險些喪命。



王女士在自家竹林尋找新鮮竹筍時被毒蛇猛攻額頭。（都市快報）

據《都市快報》報道，周一（15日）傍晚，王女士在自家竹林尋找新筍時，一條盤踞在竹子上、重約四五斤的大蛇受驚，來不及躲閃，大蛇的血盆大口就狠狠地咬在王女士的額頭，皮膚上頓時露出兩個「血洞」。

被咬後，王女士透過花紋認出這是有毒的「五步蛇」，並意識到要盡快注射血清。由於害怕毒蛇再次發起攻擊，王女士匆忙離開竹林惟不慎跌倒，右側腰部還被一隻蜱蟲叮咬。

最終，王女士被家人緊急送往醫院救治，醫生為她注射五步蛇血清時，她的上半張臉全部腫脹、雙眼皮膚發黑無法睜眼、眼皮上佈滿血泡。其後醫生又將蜱蟲小心從王女士體內夾出。

住院期間，醫生採取一系列中西醫綜合治療措施。目前，王女士病情有所好轉，還在進一步治療中。

醫生提醒，每年4至11月是蛇咬傷的高發季，蛇類的活動在氣溫升高時會更加頻繁。被蛇咬傷後正確流程為，辨認毒蛇、取下配飾、清水沖洗、及時送醫，如若可以，盡量看清楚毒蛇的外觀、花紋，以便醫生進行針對治療。

此外，蜱蟲是一種十分危險的毒蟲，在吸血過程中會分泌出一種神經毒素，臨床表現為持續高燒、乏力、頭痛、嘔吐、腹瀉並伴有心、肝、腎多臟器損害等急症，嚴重時可致死。被叮咬後切記不可用捏、拉等方法刺激，最好的方法就是即時就醫。