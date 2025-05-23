外籍男體內藏123粒可卡因丸　被捕稱因「妻兒被綁架」　判決出爐

北京機場日前破獲一起大規模運毒案，一名外籍男子竟將近1.6公斤的可卡因吞下肚人體運毒。後來被海關識破，透過吃瀉藥及胃鏡手術，花費多天男子共排出123顆毒膠囊，近期他的判決也出爐。



據《極目新聞》報導，近日，由北京市人民檢察院第四分院提起公訴的外籍男子人體藏毒走私案，一審獲法院判決無期徒刑，並處沒收個人全部財產，附加驅逐出境。

北京機場日前破獲一起大規模運毒案，一名外籍男子竟將近1.6公斤的可卡因吞下肚人體運毒，近日一審獲法院判決無期徒刑，並處沒收個人全部財產，附加驅逐出境。（微博影片截圖）

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該案是北京海關近5年來，通過旅檢管道查獲的最大一宗人體藏毒走私案。《北京電視台》「法治進行時」欄目對該案進行了報導。

2024年11月2日，外籍被告人阿某乘坐某航班抵達首都國際機場T3航站樓，阿某入境通關時未向海關申報任何貨物、物品，現場海關認為其形跡可疑，經人體X光檢查，發現其腹部有大量高密度丸狀物。經監控排毒和胃鏡手術，阿某共排出黃色丸狀物123粒，拆開後均為白色塊狀固體。

經秤量、鑒定，白色塊狀固體檢出可卡因成分，含量為77.98%至83.36%不等，淨重1580.44公克。被告人阿某被當場抓獲，涉案毒品被全部起獲並收繳。

被告阿某供述，鋌而走險真的是逼不得已。因為他在大概在2024年9月的時候，其妻子和孩子被一些不知名的人士綁架了，之後這些人就要求他威脅他，將一些已經包裹好的膠囊狀物品吃到肚子裡。

北京市人民檢察院第四分院徐碧雪受訪時表示：

他說這個過程大概持續有三天左右，這三天之內他不能進食，只能喝少量的水，期間伴有劇烈嘔吐。幾天後對方給他買了機票，之後他就乘坐飛機來到北京國際機場站樓。

據悉，可卡因的致死量為1.2公克，經塑膠膜包裹的毒品在人體內被胃酸腐蝕極有可能出現毒品滲出或破裂的情況。阿某體內的毒品除通過排泄方式取出外，仍有1顆是通過胃鏡手術取出。

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