NBA法國籍球星雲班耶馬剃度　閉關修行十日變｢高｣僧　少林寺確認

NBA馬刺隊記者Dusty Garza當地時間6月8日在社交媒體上發布消息稱，效力於馬刺的NBA法國籍球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）已經在少林寺剃發，並將閉關10天進行修行。這一消息得到少林寺相關人士確認，表示雲班耶馬目前確實在少林寺。



6月8日，雲班耶馬來到了嵩山少林寺參觀遊覽，隨後網上流傳出了多張雲班耶馬剃發並身著僧袍的照片。有網民開玩笑稱，雲班耶馬這是打算修煉成NBA第一「高」僧？

Dusty Garza在社交媒體發文稱，「據多位獨立消息人士透露，雲班耶馬不僅對少林文化有著濃厚的興趣，還請了一位師父為他剃度出家，目前他正在少林寺進行為期10天的閉關修行。他即將進行的旅行計劃已被暫停，他的隨行人員也已離開。」Dusty Garza開玩笑稱，「NBA現在有麻煩了，他們之前都不知道有這回事。」

NBA法國籍球星雲班耶馬在少林寺剃度。

NBA法國籍球星雲班耶馬在少林寺剃度。

據內媒《大河報》報道，6月9日，少林寺相關人士透露，雲班耶馬目前確實在少林寺，但是相關事宜不方便對外公開。

據悉，雲班耶馬（Victor Wembanyama）從今年夏天開始他的環球之旅，近日已造訪了北京，遊覽天壇、八達嶺長城等景點，還品嘗了當地美食，並與中國球迷互動。

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公開資料顯示，雲班耶馬（Victor Wembanyama）出生於法國，身高2.24米，是法國職業籃球運動員，司職大前鋒/中鋒，效力於NBA聖安東尼奧馬刺隊。2024年，雲班耶馬獲NBA 2023-24賽季年度最佳新秀獎，2024年8月，隨法國隊獲2024年巴黎奧運會男子籃球亞軍。2025年4月，2024-25賽季NBA常規賽正式結束，雲班耶馬成為賽季蓋帽王。

值得一提的是，登上嵩山造訪少林寺的NBA球星並非個例。2009年，NBA著名中鋒奧尼爾（Shaquille O'Neal）就曾前往少林寺問禪求教。同年，NBA球星德文·哈里斯（Devin Harris）也曾到訪少林寺。2016年，韋迪（Dwyane Wade）訪問了少林寺，在西方聖人殿前上香祈求世界和平，並參觀了少林寺歷代高僧的墓地——塔林。

2009年，NBA著名中鋒奧尼爾（Shaquille O'Neal）就曾前往少林寺問禪求教。

據新華社2023年報道，2008年到2019年期間，每年有超過2000人次來自全球各地的洋弟子住在少林寺。近三十年來，少林寺持續開展民間對外交流與合作活動，開設少林文化中心，將少林禪武醫文化傳授給「洋弟子」，目前，少林海外文化中心已有200多家，遍布五大洲主要國家。據不完全統計，截至目前，少林寺共有少林弟子、中國少林文化愛好者、習練少林功夫者約1億人，僅海外就約有6000萬人。

今年3月，iShowSpeed（也被稱為甲亢哥）的中國行曾引發熱烈關注，少林寺也是其中國行的一站，他的拜訪也引發了海外對於少林寺的討論熱潮。