國企女與24歲武僧激戰酒店大談｢佛門禁忌之戀｣　少林寺：永久除名

一名中國國企女員工近日爆發婚外情，對象竟是一位年僅24歲的少林寺武僧，引發社會廣泛關注。該女子33歲，與丈夫育有兩子，生活富裕。然而，8月份她參加少林寺暑期班時，與擔任教官的武僧相識並迅速展開感情，隨後在宜昌某酒店密會三天。她的丈夫察覺異樣後，曝光了兩人的詳盡對話及婚外情證據。少林寺對此事件迅速作出回應，永久除名涉事武僧。此事引發網友熱議，被形容為「現代版的武俠小說」。



據多個網易號文章指出，事件起源於今年8月，這位國企女員工突然抱怨婚姻「索然無味」，稱丈夫無法滿足她的情感需求，甚至主動提出離婚。丈夫起初只以為是普通的婚姻倦怠期，還曾真誠道歉，表示會更關心妻子的情緒。然而，隨著蛛絲馬跡的浮現，丈夫逐漸發現妻子早已與他人有染。

今年暑假，妻子帶著兒子參加了少林寺的暑期班，在此期間，她與暑期班教官——一名年僅24歲、身材健碩的少林武僧開始相識並迅速發展感情，談了一場「佛門禁忌之戀」。據丈夫爆料，兩人於8月相識，感情迅速升溫，甚至到了同居密會的地步。

網傳涉事武僧。（影片截圖）

9月初，這段婚外情達到了高潮。9月1日，妻子透過短信向丈夫提出離婚，隨後她為自己的「少林情人」購買了火車票，並安排9月9日至11日兩人在宜昌某江景酒店密會，「研究佛法」。根據丈夫提供的證據，這對情侶在酒店共度三天兩夜，期間發生親密行為，包括凌晨4時多下單買了6個避孕套等細節都被一一曝光，妻子甚至在會後購買了緊急避孕藥等。

此後，該女子並不滿足於短暫的相會，還秘密購買了與武僧赴新疆的機票，並為了與其長期在一起，悄悄租下一處房子。此外，當武僧計劃赴美國巡演時，妻子也計劃追隨他「跨國追愛」。這些行為最終被丈夫發現，並將兩人的聊天記錄和情感往來的證據全部公之於眾。

女子與少林武僧聊天紀錄。（影片截圖）

兩人的聊天紀錄還有這樣的對話：「女：你出世我入世，男：姐姐好厲害，男：佛法在時間，不離世間覺。離世覓菩提，宛如求免角。女：嘴角根本壓不住，這段經歷好好體會，拿起才能放下。」

事件曝光後，少林寺方面迅速做出反應，對涉事武僧永久除名，並禁止其再度踏入少林寺門。該決定旨在維護少林寺的清規戒律以及其宗教形象。

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這場婚外情事件迅速引發網絡討論，有網友形容此事如同「現代版的武俠小說」，對少林武僧與已婚女子的跨界戀情表示驚訝與震驚。許多人質疑，佛門弟子應遵守嚴格的戒律，然而該武僧卻無視清規，不僅涉及婚外情，還策劃與該女子進行跨國戀愛。網友熱議：「這樣的劇情，簡直是武俠小說中的離奇情節。」

丈夫在事件曝光後，堅持要求與妻子離婚，但作為過錯方的妻子並不打算在財產分割上讓步，這使得婚姻解體的過程更加複雜。妻子曾懇切地請求丈夫原諒，發誓會斷絕與武僧的來往，但最終丈夫未能原諒，將整個事件曝光後，進而引發內地輿論與媒體熱議關注。