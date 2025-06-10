17歲女高考前一日遭貨車撞致腦部損傷入ICU　母：女兒已通過藝考

上周五（6日），四川宜賓發生一宗悲劇，17歲少女小晴（化名）在高考前一天騎電動單車前往考場試座時不幸與貨車相撞，隨後進入ICU病房，診斷證明書顯示小晴腦部損傷，全身多處骨折，其母為女進行緊急籌款。



據小晴的母親胡月（化名）介紹，小晴就讀於宜賓市珙縣第一高中，是今年高考生。上周五，即高考前一天中午，小晴獨自騎著電動單車前往考場試座時，在離考場約3公里處與貨車相撞。接到消息後，胡月立即趕到現場，當時女兒已倒地不起，還喊痛。隨後，小晴被送往縣醫院，後因病情過重，再轉診至宜賓市第一人民醫院。

小晴獨自騎著電動單車前往考場試座時，在離考場約3公里處與貨車相撞。（極目新聞）

病危通知書顯示，小晴於宜賓市第一人民醫院神經外科ICU住院治療，上周五晚病情危重。診斷證明書顯示，小晴腦部損傷，全身多處骨折。

到了周二（10日），胡月透露，經歷多日的昏迷及生死未卜後，女兒終於度過了危險期，過兩天可以轉出ICU，且已不需要籌款。醫生還稱，除了聽力可能會因為耳部受損而受到影響，孩子目前恢復狀態良好。

出事前的小晴。（極目新聞）

小晴在醫院昏迷多日，近日終於度過了危險期。（極目新聞）

胡月介紹道，小晴是舞蹈生，此前在成都參加集訓，已經參加並通過藝考，待高考文化課成績達標就可以順利升上大學。在小晴的社交平台，收錄了不少她以往跳舞的片段，熱愛舞蹈的她曾為練舞多次流淚。胡月又透露和孩子父親已經離婚，孩子是在單親家庭長大的，平時為了學舞吃了不少苦；儘管平時文化課成績一般，但她為了高考格外地努力。她還怪責自己正好腿摔了，沒法騎車，否則事發當天就會親自送女兒。

珙縣第一高中工作人員證實，小晴確實是該校高考生，並已通過專業考試，學校已安排專人上門慰問並組織捐款。後續政策學校正在研究中，當務之急是先讓孩子養好傷。