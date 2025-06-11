湖南一家六口誤食毒蘑菇 5歲童肝壞死離世 曾安慰:爸爸別擔心我
撰文：林芷瑩
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湖南永州祁陽市付先生一家六口，近日食用自己採摘的蘑菇後中毒入院，但遺憾的是，其5歲的兒子因中毒太深，於6月9日離世。付先生接受內媒採訪時，曾稱自己很後悔為何要去採摘毒蘑菇，他本來已經答應今年暑假帶兒子去看海。
《極目新聞》報道，5月29日晚餐時，付先生一家食用了在山上自採的蘑菇，次日凌晨，付先生和其外公、外婆、母親、妻子、兒子等6人均出現嘔吐和腹瀉症狀。他們入院求診，醫生檢查後確定是吃蘑菇中毒，6人均入住ICU。
親屬稱，付先生的兒子剛到醫院時，曾表示「爸爸，我很好，別擔心我」，但孩子中毒太深，肝臟受損嚴重，醫院後來下達病危通知書，需要馬上找到肝源移植。他們發布信息後，社會愛心人士發起捐助。
親屬表示，孩子因肝臟嚴重受損，未能等到肝移植手術，已於6月9日不幸離世。5個中毒的大人在接受救治後均已脫險，除付先生的妻子還要在醫院觀察幾天外，另外4人已出院。親屬又稱，一家人誤食的是灰花紋鵝膏菌，毒性很強。
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