男子搭網約車誤被｢送｣湖中　車輛快速沉沒　上岸大喊：我要面試！

湖北武漢近日發生一宗交通意外，一名男子乘搭網約車去見工時，不慎遭不熟路的女司機連人帶車送入湖中。被救上岸後男子大喊「我要面試」，另一邊，女司機則舉起手機表示，「接單手機不能進水」。



男子乘搭網約車去見工時，不慎遭不熟路的女司機連人帶車送入湖中。（極目新聞）

消防趕到現場時僅剩三分之一的車身露出水面。（極目新聞）

消防趕到現場時僅剩三分之一的車身露出水面。（極目新聞）

事發於周日（6月8日）上午7時15分許，涉事網約車不慎駛入位於西湖區環湖中路某高校的人工湖中，導致車內兩人被困。

當地消防接報後即時趕赴現場，惟到現場時車頭朝下正不斷下沉，僅剩三分之一的車身露出水面，一名男子和一名女子正攀附在轎車後座車窗呼救，情況十分危急。於是消防員攜帶救生衣和救生圈下入水中，向被困人員游去。

車輛即將完全沉入湖中時，被困男子突然用盡全力向湖的另一邊游去，岸邊保安向男子拋去救生圈，並引導他利用救生圈逃生，同時消防員亦將女司機成功救出。

男子靠救生圈上岸。（極目新聞）

。（極目新聞）

被困男子被救後講述，稱當天早上乘坐網約車前往該高校參加一場重要的面試。到達校園內後，女司機不熟悉路況，加之落雨視線不佳，不慎將車駛入湖中。車輛落水後，女司機情緒緊張，並表示自己不會游泳，男子便迅速報警求救，同時安撫女司機情緒，並引導她一同爬到車外等待救援。

救援影片顯示，男子上岸後大聲喊，「我還要面試！」女司機手中一直舉起手機，表示「接單手機不能進水」。兩人獲救後身體均無大礙，男子在學校工作人員協助下換好乾淨衣物，並順利進入考場進行面試。

至於男子最終是否面試成功亦引發不少關注，對此男子周二（6月10日）回應，「目前面試結果還沒出來，不管結果如何，自己都會坦然面對。 」

男子上岸。（極目新聞）

女司機獲救。（極目新聞）

女司機舉起接單手機。（極目新聞）

網民點睇：

「面試的誠意滿滿呀。」

「面試路上遇『水逆』，消防員秒變『接單俠』。」

「要面試的兆頭不錯，先上岸了。」

「看到淚奔了，一個死裏逃生時喊着要去面試，一個盡全力保護接單的手機！」



據內地《民法典》規定，網約車發生事故造成乘客人身損害的，應當賠償醫療費、護理費、交通費、營養費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。若造成殘疾或死亡，還應賠償相應的殘疾賠償金、死亡賠償金等。

網約車作為承運人，應當對運輸過程中乘客的傷亡承擔賠償責任，除非傷亡是乘客自身健康原因或乘客故意、重大過失造成的。