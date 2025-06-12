洛杉磯宵禁第一夜　華人親述騷亂現場「不敢過去，怕挨槍子」

美國洛杉磯市政府於當地時間6月10日晚8時起實施宵禁，封鎖市中心核心區域，以應對因聯邦機構大規模搜捕非法移民引發的連日騷亂。兩名在當地華人向媒體講述了宵禁下的緊張局勢與親身經歷，表示不敢在宵禁區域通行，「我們不敢過去，怕挨槍子兒」，並考慮回國避一段時間。



據《封面新聞》報道，美國洛杉磯當地時間6月10日晚8時，中國留學生顏坤的手機警報響起，信息顯示，「洛杉磯市宣布實施宵禁令，時間為晚上8時至次日上午6時，宵禁範圍涵蓋由5號、10號、110號高速公路包圍的市中心區域，約2.6平方公里區域，僅允許居民、上班人員、緊急救援與醫療人員和新聞媒體、政府工作人員通行。」

中國留學生顏坤收到手機警報後表示：「我們不敢過去，怕挨槍子兒。」其住所距宵禁區2公里，周邊暫無異常，但聯邦大樓、市政廳等地已成衝突焦點。據其介紹，此次洛杉磯動亂區域，集中在市中心聯邦大樓周邊、市政廳、司法大廈附近。

中國留學生顏坤的手機警報響起。

據外媒影片顯示，大批荷槍實彈警員組成防線，警車封路、警笛不斷。此次騷亂始於6月6日移民執法行動，至今已致200人被捕。

顏坤回憶，6月8日在市中心就餐時，目睹數架直升機盤旋，示威者高舉「ICE（移民與海關執法局）滾出加州」標語，向警方投擲石塊和水瓶。「一名示威者用木牌砸警察，當場被三四個警察反扣雙手按倒在地。」警方隨後發射催淚彈和橡皮子彈。顏坤驅車撤離時，見到沿街車輛被砸、垃圾桶焚燒，空氣中彌散著大麻味和焦糊味。

對峙現場的示威者。（封面新聞）

6月9日，37歲華人教師劉言近距離拍攝到抗議者塗鴉牆面、高喊口號的場景。他們向劉言表示：「沒有墨西哥移民，就沒有洛杉磯」「特朗普只是借逮捕移民達成政治目的」。入夜後，劉言更目睹蒙面人群衝入商店搶劫（當地戲稱「零元購」），但不清楚是否為無證移民，次日許多商戶加裝木板防護。

劉言強調：「混亂僅限個別街區，大部份地區仍正常。警方僅逮捕過激者，現場並不如網絡視頻般劍拔弩張。警方只會逮捕少數有過激行為的無證移民。」

第一次親歷混亂現場的顏坤已購買防毒面具、防身刀具自我保護，在家儲備了食物和水，也盡量避免前往市中心。他發現，墨西哥移民社區的人流量也變少了，原本經營至晚上八九點的店舖提早到下午五點關門。現場的示威者告訴他，許多墨西哥移民從事餐館、建築、快遞等工作，但最近不敢上班，不敢在街上逗留，普遍感到焦慮，「現在都在觀察局勢，如果情況惡化，我會考慮離開洛杉磯或先回國避一段時間。」