洛杉磯騷亂｜當地華人：如闖末日生存遊戲 充斥濃煙有人直播砸店
撰文：朱加樟
出版：更新：
美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大規模掃蕩非法移民的執法行動演變的騷亂持續。有當地華人透露，騷亂現場空氣裡充斥著濃煙和吼聲、玻璃嘩啦啦碎，自己像是誤入了末日生存遊戲的實景體驗館。
綜合內媒《紅星新聞》等報道，一名目擊衝突現場的華人表示，當地時間8日，他在洛杉磯市中心走了一遭，以為自己誤入了某款末日生存遊戲的實景體驗館。
他形容，現場警車橫著飆，玻璃嘩啦啦碎，空氣裡充斥著濃煙和吼聲，有人拿著電視機跑，有人舉著牌子喊口號，有人舉著手機直播砸店，還有人乾脆穿著Cosplay裝扮來湊熱鬧，「這場面不誇張地說，像炸了鍋的麻辣火鍋，什麼料都有。」
報道指，許多抗議者手持標語牌，高呼口號，要求停止強行遣返移民、保護移民家庭完整等。期間，抗議者多次與軍警發生激烈衝突。有示威者向軍警隊列投擲石塊和水瓶，而軍警以橡膠子彈和催淚彈猛烈回擊，並以警棍和盾牌開路，衝出警戒線強力驅散抗議人群，不時把個別示威者撲倒在地後逮捕帶走。
此次洛杉磯爆發的衝突的地點主要位於市中心，有多名洛杉磯當地華人表示，除了要往市區，或者走個別高速公路需要繞行之外，其他方面目前來說對生活沒有任何影響。