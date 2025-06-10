洛杉磯騷亂｜當地華人：如闖末日生存遊戲　充斥濃煙有人直播砸店

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大規模掃蕩非法移民的執法行動演變的騷亂持續。有當地華人透露，騷亂現場空氣裡充斥著濃煙和吼聲、玻璃嘩啦啦碎，自己像是誤入了末日生存遊戲的實景體驗館。



圖為2025年6月8日，洛杉磯市內的騷亂在入夜後持續。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

綜合內媒《紅星新聞》等報道，一名目擊衝突現場的華人表示，當地時間8日，他在洛杉磯市中心走了一遭，以為自己誤入了某款末日生存遊戲的實景體驗館。

他形容，現場警車橫著飆，玻璃嘩啦啦碎，空氣裡充斥著濃煙和吼聲，有人拿著電視機跑，有人舉著牌子喊口號，有人舉著手機直播砸店，還有人乾脆穿著Cosplay裝扮來湊熱鬧，「這場面不誇張地說，像炸了鍋的麻辣火鍋，什麼料都有。」

圖為2025年6月9日，美國數名執法人員在洛杉磯持槍戒備。（Reuters）

報道指，許多抗議者手持標語牌，高呼口號，要求停止強行遣返移民、保護移民家庭完整等。期間，抗議者多次與軍警發生激烈衝突。有示威者向軍警隊列投擲石塊和水瓶，而軍警以橡膠子彈和催淚彈猛烈回擊，並以警棍和盾牌開路，衝出警戒線強力驅散抗議人群，不時把個別示威者撲倒在地後逮捕帶走。

此次洛杉磯爆發的衝突的地點主要位於市中心，有多名洛杉磯當地華人表示，除了要往市區，或者走個別高速公路需要繞行之外，其他方面目前來說對生活沒有任何影響。