化學堂倒灑酒精起火6中學生燒傷　少女已做3次植皮恐難參加中考

5月19日，東莞市水霖實驗學校初三年級化學實驗課期間，有酒精外灑後被點燃，6名學生燒傷。經查，事發前老師安排學生分發酒精，期間部分酒精外灑，有學生玩打火機時直接引發火情，至今仍有2名傷勢較重的學生留院。



《南方都市報》報道，5月19日上午，東莞市水霖實驗學校為應對即將到來的中考，組織40多位初三學生在化學實驗室內進行燃燒實驗。

期間，老師安排兩位同學用裝有酒精的容器，向每位同學面前的酒精燈分發酒精，初期因容器內裝載的酒精較滿，部分酒精在分發過程中不慎灑至實驗桌上，隨即有學生用抹布擦拭桌上的酒精，另有一位學生在玩弄打火機時點燃了擦拭過的實驗桌，酒精瞬間被點燃，連帶將旁邊正在傾倒的用以分發的酒精容器引燃，致6位學生不同程度燒傷。

事發的化學實驗室。（南方都市報）

學生被燒傷。（南方都市報）

16歲的瑤瑤是6位傷者中傷情較重的一位。父親張先生稱，「女兒見到我第一面時很驚恐，問說『爸爸，為什麽這種事情會發生在我身上』」，女兒的臉部被紗布包裹，耳朵、前額的皮膚都燒傷，日前接受了第3次植皮手術，取下巴掌大小的頭皮植到腋下周邊的位置，目前右手手臂還呈黑色燒焦狀。

病歷顯示，瑤瑤的右側上肢二度燒傷；累及體表20%-29%燒傷；軀幹二度燒傷；面部二度燒傷；頭部二度燒傷；頸部二度燒傷；左側腕和手二度燒傷。

病歷顯示，瑤瑤的右側上肢二度燒傷。（南方都市報）

6月11日，東莞市水霖實驗學校有關負責人表示，發現酒精失火後，３名化學老師按照危險化學品安全事故應急處置預案安排學生疏散，並第一時間用滅火器滅火，一分鐘內將火撲滅，立即將受傷的學生送往東南部中心醫院治療，同時向學校領導匯報並通知學生家長。

校方介紹，醫生診斷6名學生在不同部位有不同程度受傷。3名學生傷勢較輕，3名學生傷勢稍重（構成二度燒傷）。5月22日上午，在徵求學生家長意見後，將受傷稍重的3名學生轉院至廣州中山大學附屬第一醫院治療。受傷較輕的3名學生現均已康覆並回校上課；受傷稍重的3名學生中，一名學生已出院返校上課，仍有2名學生留在廣州的醫院繼續治療。

東莞市水霖實驗學校。（微信公眾號＠東莞市水霖實驗學校）

對於家長質疑存在安全隱患和老師安全意識不足的問題，塘廈鎮教管中心表示，經初步調查，水霖實驗學校實驗室噴灑設備、消防設施等配備齊全，出入口設置合理，但在實驗室安全管理方面存在不足，一是教師在未做好準備情況下，倉促組織學生進行化學實驗；二是教師違規取用實驗藥品，將一桶酒精帶入實驗室。

此外，教師現場監管不到位，未及時發現酒精外灑及學生違規使用打火機，未能有效管控實驗現場。教管中心已向水霖實驗學校發出《整改通知書》和《督辦函》，並將該事件向全鎮通報，責令深刻反思，限期整改存在問題。

事發的化學實驗室。（南方都市報）

目前，張先生已向校方提出經濟索賠。同時，因6月底即將迎來中考，如今躺在病床的女兒能否參加考試仍是未知數，其認為校方應出具方案以妥善處置孩子的升學問題。

校方指出，只要通過境內正規醫院醫囑明確的治療方案，學校均會承擔治療費用。至於索賠訴求，學校一直與學生家屬保持積極溝通，均會積極承擔。

對於受傷學生面臨即將到來的中考問題，校方介紹，其中3名傷勢較輕的學生具備正常中考的條件。另有3名傷勢稍重的學生中考問題，在鎮教育主管部門的協助下，正在為學生制定不同的應對方案。

塘廈鎮教管中心提到，對於家長提出的升學需求，在滿足東莞市政策的前提下，積極協助家長辦理理化生實驗考試緩考或休學手續等。