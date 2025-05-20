「手機充電線丟床上」出門僅10分鐘睡房全陷火海！消防員揭NG行為

廣東省佛山市近日傳出一宗意外。



一名男子外出時，順手把插著電的手機充電線，扔在臥室的被子上，豈料他才離開短短10分鐘，充電線竟著火，並點燃被褥引發大火，整個臥室被燒得面目全非，所幸無人傷亡。

廣東一名男子外出時順手把插著電的手機充電線扔在床上，豈料才離開10分鐘充電線便走火點燃被褥引發大火。（網易影片截圖）

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綜合內媒報導，這名黃姓屋主表示，當時他正在床上給手機充電，後來急著出門，於是他拔起手機，就順手把仍插著電的充電線，扔在被子上。

他驚恐地說：

都沒超過10分鐘，我就看到消防車開過來，然後物業打電話說，我們家著火了。

根據現場照片顯示，主人房內部已完全被燒毀，牆面焦黑、家具焚毀，屋內一片狼藉，其他房間雖未起火，但也被濃煙污染，慘不忍睹。

當地消防部門表示，這宗火災是因充電線未斷電，導致短路起火，消防人員說，手機充電線長時間通電，或與可燃物接觸，都可能導致溫度升高，引發火災。

消防員提醒，尤其很多人喜歡在床上充電，但拔起手機時，切勿將充電線隨意丟在被褥或枕頭上，更不要讓充電器長時間通電，無人看管，都是非常危險的狀況，民眾必須留心。

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