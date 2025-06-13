深圳出現黃金版「Labubu」價格僅百元人仔？商家回應：只是相似

泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的角色「LABUBU」紅遍全球，引發搶購潮。近日，深圳水貝黃金市場驚現黃金版「Labubu」飾品，且價格親民，僅需百元人民幣左右，吸引眾多年輕消費者。然而，這股熱潮也引發了公眾對其是否侵權的廣泛討論。



據報道，在深圳金展珠寶廣場、水貝壹號等黃金批發市場，多家商戶推出以「Labubu」為造型的黃金飾品，包括珠串、3D硬金掛件及手機貼片等。這些產品克重較輕，價格多在百元以下，因其可愛造型和高性價比深受年輕人喜愛。6月12日，內媒以消費者身份聯繫部分商家，多數表示店內已無現貨，但少數商家稱仍有售賣或可調貨。當被問及是否侵權時，有商家辯稱其產品與正版「Labubu」並非完全相同，僅外形相似，且市場上同類產品公開銷售，認為若侵權不會明目張膽擺放，並強調進貨價格低廉。

記者隨後聯繫泡泡瑪特客服求證。客服明確表示，公司未推出黃金版「Labubu」飾品，也未授權任何商家生產此類產品，市面上相關產品可能為仿冒或DIY製作。客服進一步解釋，若商家以正品名義大量銷售，則可能構成侵權；若為個人非營利行為且未違法使用IP肖像，則不在公司管理範圍。若調查確認侵權，公司將採取相應法律措施。

「Labubu」出自香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）之手，是他筆下一個生活在北歐森林裏的精靈，其毛絨外觀、尖牙造型及呆萌表情深受年輕消費者喜愛，廣泛應用於盲盒、手辦、服飾等文創產品。近年來，「Labubu」在全球市場迅速走紅，成為潮流文化代表之一，其IP價值不斷攀升，也因此成為侵權行為的高發目標。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

BLACKPINK的Lisa也是Labubu死忠Fans。（IG：@lalalalisa_m）

法律專家表示，未經授權生產銷售模仿「Labubu」造型的金飾，可能侵犯泡泡瑪特對該角色享有的著作權。若「Labubu」名稱或造型已註冊為商標，商家使用相似標識並導致消費者混淆，還可能構成商標侵權。侵權商家需承擔停止侵權、賠償損失及銷毀侵權產品的民事責任，情節嚴重者或將面臨市場監管部門的行政處罰。