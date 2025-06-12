Labubu盜版盲盒遠銷海外遭嚴打　寧波海關截獲近2萬件侵權商品

泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的角色「LABUBU」紅遍全球，引發搶購潮。供不應求的情況，亦導致各種仿冒貨出現在市場上，不僅「Lababa」「Lagogo」銷量不差，還有「labuly」非洲版遠銷海外。



由於盜版猖獗，中國小商品集中市場浙江義烏，近期更官方出手嚴打盜版，浙江寧波海關亦查處一批未申報，銷往海外的盜版Labubu盲盒。



據中國海關官方帳號公告，近日，寧波海關所屬北侖海關查驗關員在對三批商品進行查驗時，發現有未申報的盲盒、毛絨玩具等商品，它們部份外包裝上印有泡泡瑪特的品牌標識，印有的圖案都是泡泡瑪特當前最熱門的LABUBU系列。

關員現場初步判斷這些盲盒、毛絨玩具等商品涉嫌侵權。經聯繫權利人，確認這些商品均侵犯相關商標權和著作權。經清點，共有盲盒2350個，毛絨玩具4410個，鑰匙扣9400個，雨衣495個，梳子1200個。

寧波海關接獲盜版Labubu。

寧波海關接獲盜版Labubu。

寧波海關接獲盜版Labubu。

寧波海關接獲盜版Labubu。

另據此前報道，目前有不少內地廠商生產「高仿高品質」和「義烏高品質」的盜版Labubu。其中，「高仿高品質」的是仿正品，價格較高，每隻約38元人民幣；而「義烏高品質款」則一眼就能看出是仿製品，價格也相對比較便宜。

近日，由於義烏市場監督局嚴打盜版，不少商家都將高仿Labubu下架。義烏國際商貿城某商戶表示，待手上的這批貨沒了，他們就不做LABUBU了，「因為違規總查，犯不上」。

Labubu紅遍全球。（微博圖片）

「海關發佈」公告提醒，根據《中華人民共和國海關法》規定，進出口貨物收發貨人及其代理人應當按照規定向海關如實申報貨物有關知識產權狀況，並提交合法使用有關知識產權的證明文件；違法進出口侵犯中華人民共和國法律、行政法規保護的知識產權的貨物的，由海關依法沒收侵權貨物，並處以罰款；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。