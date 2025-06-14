重慶九龍坡多輛電單車焚毀　男子造謠稱有人投汽油彈致4死遭刑拘

周六（14日），重慶市公安局九龍坡區分局發布通報，針對近日網傳「九龍坡石橋鋪大火系人為」的謠言，公安機關迅速展開調查。經查，34歲男子張某為博取網絡關注，於6月12日在網絡平台捏造並散布不實信息，導致謠言迅速傳播，造成惡劣社會影響。目前，張某已被公安機關依法採取刑事強制措施。



火災現場。（應急管理部）

報道指，周三（11日）下午，重慶九龍坡石橋鋪電腦城附近一停車場發生火災，十多架電單車及電動電單車被焚毀。火災發生後，網上流傳消息及影片，部分網民猜測火災由電動車自燃引起。九龍坡區應急管理局當日回應稱，火災未造成人員傷亡，起火原因正在調查中。

然而，周四（12日）網上出現一份未署名的所謂「警情通報」圖片，聲稱42歲男子胡某因其12歲女兒今年2月在電梯內被擄殺，產生輕生及報復社會念頭，於周一（9日）至周三間多次在火災現場附近建築天台投擲汽油彈，導致多輛車輛起火，並造成4人死亡、10人輕重傷。此信息迅速引發網民關注。

針對上述謠言，重慶市消防救援局、九龍坡區公安局、九龍坡區消防部門及渝州路街道辦於12日上午向媒體澄清，涉事火災並無人員傷亡，起火原因仍在調查中，網傳「連環縱火案」及「傷亡數據」均為虛假信息。

九龍坡區公安局表示，將繼續依法嚴厲打擊網絡造謠行為，呼籲廣大市民不信謠、不傳謠，共同維護清朗的網絡環境。