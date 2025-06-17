上海環球金融中心頂端「冒煙」網友笑稱變「加濕器」　真相曝光

上海環球金融中心頂部近日被指「冒蒸汽」、「冒煙」，相關畫面在社交平台上廣泛流傳，甚至有人戲稱「開瓶器」變成了「加濕器」，網友好奇這到底是怎麼回事？對此，內媒報道指出，建築頂部冒出的是空氣中的水蒸氣遇冷後凝結形成的小液滴，其本質與自然中的雲、霧一致。



由於上海環球金融中心頂端造型獨特，中間有個空洞結構，類似開瓶器，因而有「開瓶器」的昵稱。近日，一些網友在陸家嘴附近，拍下上海環球金融中心上方孔洞直吹「煙霧」的神奇現象，並戲稱是「開瓶器」變「加濕器」，引起熱議。

上海環球金融中心頂部近日被指「冒蒸汽」、「冒煙」，相關畫面在社交平台上廣泛流傳。（網上圖片）

那麼，這些「煙霧」到底是何方神聖？據《上觀新聞》報道，其實，建築頂部冒出的既不是煙，也不是物理學定義中不可見的水蒸氣，而是空氣中的水蒸氣遇冷後凝結形成的小液滴，其本質與自然中的雲、霧一致。若用一個詞形容，「霧氣」 相對準確。

就原理而言，高樓頂端的霧氣是物理學中流體力學與熱力學共同作用的結果。當高空起風時，空氣高速流過頂部空洞，根據伯努利原理，流速提升導致壓強減小，空氣隨即發生熱力學中的絕熱膨脹現象，溫度降低。若此時空氣濕度較高，水蒸氣會因過飽和而析出，凝結為霧狀小液滴，也即是網上流傳的「霧氣流淌」現象。而由於頂端的空洞結構是觸發流體力學效應的關鍵，這也解釋了為何同一時段，陸家嘴地區只有上海環球金融中心的頂部會出現該現象。