四川7孩童玩火引森林火災　家長共被索賠145萬　網民：鈔票的教訓

據「西昌發佈」公眾號消息，2月5日，四川公布兩起森林火災事件，涉7名小孩玩火引發火災，家長共被索賠145萬（人民幣，下同）。



四川西昌通報兩起火情。（西昌發佈）

四川西昌通報兩起火情。（西昌發佈）

報道指，2024年2月12日15時，西昌市馬道街道辦家園社區發生森林火情，經調查，起火原因為當地3名男孩（現年分別為9歲、9歲與14歲）燃放煙花引燃雜草而引發火情，過火面積約為0.3公頃，造成經濟損失30萬元。

按照相關法律規定，依法向涉案人員監護人追償損失30萬元。

四川西昌通報兩起火情。（西昌發佈）

四川西昌通報兩起火情。（西昌發佈）

第二起火情發生於2024年3月10日，西昌市開元鄉3名男孩（現年分別為9歲、9歲與6歲）與1名女孩（現年11歲），放羊時點燃樹枝玩耍，風勢增大後山火迅速蔓延而引發火災，過火面積9.4397公頃，造成經濟損失115萬元。

按照相關法律規定，依法向涉案人員監護人追償火災損失115萬元。

網民評論：

「鈔票的教訓。」

「這回記住了吧，下次不能犯錯誤了。」

「放火燒山，牢底坐穿。未成年救了他們，教育好孩子很重要，不然以後有的是麻煩。」

「這個地區的每一個人，都應該對森林防火充滿敬畏。出現這麼多孩子玩火，家長確實應該付出代價。」

「必須要賠償。可憐的綠化森林，還有可憐的野生動物們。」

