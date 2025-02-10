四川7孩童玩火引森林火災 家長共被索賠145萬 網民：鈔票的教訓
撰文：盛昀
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據「西昌發佈」公眾號消息，2月5日，四川公布兩起森林火災事件，涉7名小孩玩火引發火災，家長共被索賠145萬（人民幣，下同）。
報道指，2024年2月12日15時，西昌市馬道街道辦家園社區發生森林火情，經調查，起火原因為當地3名男孩（現年分別為9歲、9歲與14歲）燃放煙花引燃雜草而引發火情，過火面積約為0.3公頃，造成經濟損失30萬元。
按照相關法律規定，依法向涉案人員監護人追償損失30萬元。
第二起火情發生於2024年3月10日，西昌市開元鄉3名男孩（現年分別為9歲、9歲與6歲）與1名女孩（現年11歲），放羊時點燃樹枝玩耍，風勢增大後山火迅速蔓延而引發火災，過火面積9.4397公頃，造成經濟損失115萬元。
按照相關法律規定，依法向涉案人員監護人追償火災損失115萬元。
網民評論：
「鈔票的教訓。」
「這回記住了吧，下次不能犯錯誤了。」
「放火燒山，牢底坐穿。未成年救了他們，教育好孩子很重要，不然以後有的是麻煩。」
「這個地區的每一個人，都應該對森林防火充滿敬畏。出現這麼多孩子玩火，家長確實應該付出代價。」
「必須要賠償。可憐的綠化森林，還有可憐的野生動物們。」
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