中國推「媽媽崗」就業模式　究竟是福還是禍？

中國湖北宣佈在全省推行「媽媽崗」就業模式後，這個為育兒期女性提供的靈活就業崗位再次成為輿論焦點，也引發不少質疑：這樣的崗位，真能減輕媽媽們的育兒與就業壓力，還是換種方式加固了性別角色的邊界？



湖北省人社廳、省總工會、省婦聯是在5月28日聯合印發《關於推行「媽媽崗」就業模式促進婦女就業的通知》，把「媽媽崗」推上熱搜。不過，這並非湖北首創。此前，上海、廣東、四川、山東、哈爾濱等地就已陸續試水，搭建起類似的就業平台。

中國工廠裡的女性勞動者。（視覺中國）

所謂「媽媽崗」，面向的是法定勞動年齡內、需撫養12歲以下子女的女性。崗位普遍工作時間更靈活、管理模式更彈性，方便媽媽們兼顧育兒與工作。

長期以來，女性在家庭勞動分工中承擔了更多的責任，不少全職媽媽常年圍著孩子和廚房打轉，一方面面臨經濟上的不確定，另一方面也容易失去自我成長和實現個人價值的機會。

從官方角度看，「媽媽崗」既回應了媽媽們「帶娃難、就業難」的雙重困境，又能促進女性再就業，是一種兩全其美的社會工程。

但不少網民並不買賬，認為「媽媽崗」看著體貼，背後問題卻不少：崗位集中在低薪行業，保障不到位，還可能進一步強化「育兒是女性責任」的老觀念。這份關懷，恐怕沒有聽起來的那麼美好。

圍繞「媽媽崗」的爭議

據《中國新聞週刊》統計，在湖南、山東、廣東等地公佈的「媽媽崗」用人單位名錄中，近三分之一的崗位為家政和清潔工，其餘也多集中在客服、縫紉等行業。

在江蘇省連雲港市灌雲縣一家服裝內衣廠裡，員工們正在使用縫紉機工作。（路透社）

這看似是給媽媽們提供就業機會，但其實天花板低、發展路徑窄，難免讓人質疑這是否反而在限制她們的職場可能性。

不少人則支持「媽媽崗」，是因為它主打彈性工作，可以讓媽媽們兼顧工作和家庭。

但現實往往不那麼理想——所謂的「彈性」，很多時候得隨時待命。企業不太可能特地安排一份強度低的工作，所以「媽媽崗」的工作壓力並不亞於普通員工，待遇卻大打折扣。

據中國媒體報道，「媽媽崗」的時薪只有常規崗位的65%至80%，部分地區的時薪甚至只有11元（人民幣，下同，1.97新元），而且超過八成崗位不繳社保。

有教授認為，「媽媽崗」的設定本身就固化了傳統的性別分工，默認母親天然要承擔更多育兒責任，是一種性別盲視。（中新社）

更現實的問題是，就算有些媽媽願意接受這樣的安排，企業卻未必願意配合。一名企業管理者向《中國新聞週刊》透露，如果一個財務崗位由全職媽媽擔任，為了滿足其彈性上班、休假等需求，企業往往還得額外配備人手填補空缺，用人成本反而上漲30%。

在經濟下行的當下，如果沒有足夠財政補貼，很多企業難有設立「媽媽崗」的動力，這項政策恐怕也將淪為一紙空談。

在一些人看來，爭議最大的，不是崗位內容，而是它的命名。「媽媽崗」三個字本身，就讓很多人感到不適：育兒不是父母雙方的責任嗎？為什麼只強調「媽媽」？為什麼沒有「爸爸崗」？

這不只是語言問題，更是觀念問題。用「媽媽」命名特定就業崗位，容易讓人誤以為育兒是女性的責任。很多人擔心這種安排表面是在幫媽媽，其實是在用一份工作把性別角色的框架又收緊了一圈。

女性的職場困境

事實上，「媽媽崗」所揭示的，是一種在當前傳統職場結構和觀念下、根深蒂固的女性就業困境。

據財新網報道，智聯招聘2023年發佈的報告顯示，61.1%的女性在求職過程中被問及婚育狀況，而認為婚育影響職業發展的女性比例達46.9%，遠遠高於男性的11.4%。

智聯招聘2023年發佈的報告顯示，61.1%的女性在求職過程中被問及婚育狀況。圖為人們在北京一座辦公大樓旁。（路透社）

在中國職場，詢問女性婚育意向幾乎已成公開的秘密。這種普遍存在的隱性歧視，讓不少年輕女性擔心，一旦結婚生子就可能被邊緣化，甚至被迫放棄職業發展，因此選擇不生育。

為了緩解這一局面，中國多地出台政策，明確要求企業不得向女性求職者詢問婚育狀況。雖然不少網民對此表示支持，但也有人擔憂這樣的政策會否讓企業乾脆不招女性。

針對這種社會悖論，有網民一語道破：職場上要求女性不生孩子，社會又希望女性多生孩子；生完孩子後，既要照顧家庭又要掙錢養家，這不是很矛盾嗎？

諷刺的是，生育後的職場女性處境更為艱難。一名擁有碩士學歷的二胎媽媽曾投出近百份簡歷、溝通千餘次，最終能選擇的卻只有前台、接線員、分揀員等低門檻崗位，與她的能力與經驗完全不匹配。

而這種困境並非個例。北京大學的研究團隊2024年發表的研究結果顯示，截至2020年底，育有7歲以下子女的女性，失業風險比男性高出181%，工作時間減少18.6%，月收入低出36.8%。

中國多地出台政策，明確要求企業不得向女性求職者詢問婚育狀況。（網絡圖片）

除了工作機會，薪資差距也同樣明顯。智聯招聘2024年報告顯示，女性平均收入比同齡男性低13%，且這一差距多年幾乎從未改善。

育兒後，男女之間的收入差距進一步拉大。2022年，職場媽媽的平均月薪為9315元，而職場爸爸則高達1萬2534元，收入差距高達25.7%。

就算就業環境不友好，許多媽媽還是渴望重返職場。根據中國全國婦聯婦女研究所的調查，82.7%的全職媽媽有再就業意願，其中不少人希望回到正式單位。但現實是，由於長時間脫離工作崗位，再加上年齡的限制，35歲以上的全職媽媽能再就業的機會普遍很少。

也許，對女性職場最友好的安排，不是設崗，而是讓她們在選擇生育時，不被推下崗位。正如《上觀新聞》評論所言，職場媽媽真正需要的，不只是一個可以重返職場的重啓鍵，更是一個可以安心育兒的暫停鍵。

復旦大學社會發展與公共政策學院教授任遠認為，與其設立「媽媽崗」等特殊崗位，不如把所有崗位都進行「適合媽媽」的改造。

中央民族大學教授楊菊華更是直言，「媽媽崗」的設定本身就固化了傳統的性別分工，默認母親天然要承擔更多育兒責任，是一種性別盲視。她還建議將其改名為「親子崗」。

說到底，網民的不滿不是針對「媽媽崗」三個字本身，而是對背後那套默認女性必須為育兒讓位的性別邏輯感到反感。一個帶著性別前綴的崗位，看似是為緩解女性就業困境，實則可能進一步加固傳統性別觀念的枷鎖，無形中讓女性在職場與家庭之間越走越窄。