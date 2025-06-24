01甘肅行｜0.02mm超細電纜打破｢卡脖子｣　人造太陽背後的中國製造

6月24日，《香港01》記者隨第六屆粵港澳主流媒體甘肅行走進位於白銀市的白銀有色長通電線電纜有限責任公司。這間成立於1965年的老牌電纜企業，近年憑藉超細電磁線與低溫超導電纜兩大核心技術，成功在高端醫療器械、芯片封裝及「人造太陽」核聚變裝置等前沿領域，實現從「受制於人」到「領先全球」的跨越式突破。



在生產車間，總經理吳成儒指着一根比成年男性頭髮還細的超微細電磁線說：「這條0.02毫米、12微米的線，主要用在心臟起搏器、人工耳蝸和寬屏觸摸器上面。」吳成儒直言，過去國內難以生產如此細的高端電磁線，「原來一噸進口要上千萬人民幣，我們現在做到自己生產一噸只需三、四百萬，且幾乎零報廢。」

長通公司是白銀有色集團全資子公司，依託中國工程院李建剛院士團隊，成立了超導電纜工程實驗室，專攻國內稀缺的高溫與低溫超導電纜製造。早在2013年，長通已承擔「人造太陽」國際熱核聚變實驗堆（ITER）所需的超導電纜導體研發任務，為中國在國際核聚變大科學裝置中提供核心部件。

據悉，白銀生產的低溫超導電纜已成功應用於航天、新能源及物理基礎研究，今年向ITER提供的CB、PF5型號電纜導體均已組裝運行。現場工作人員透露：「這樣一條電纜若報廢將損失1,000萬，而我們的報廢率極低，幾乎沒有。」

掛牌在白銀長通的超導電纜工程實驗室是人造太陽背後的「中國製造」。（香港01）

除了承接國際科研大項目，這家甘肅企業還將高端技術轉化應用於高端醫療設備、國防核心芯片模組及日常電子產品之中。吳成儒介紹：「我們最細的電磁線，從2019年新建研發中心到2022年實現產業化，前後只花了四年時間，就把原本德國、韓國壟斷的技術追趕上來，現在我們跟德國基本並駕齊驅。」

他補充指，公司目前在國內超微細電磁線市場佔有率達30%至40%，大灣區市場銷售量一年逾1萬3千噸，並出口至日本、韓國、印度及東南亞，部份甚至「返銷」至德國，「國際巨頭也採用我們的材料做成電子產品後再出口全球。」

除了在電子元器件領域展現韌性，這條僅12微米的電線也讓國產高端醫療設備擺脫了對外依賴。「心臟起搏器、人工耳蝸、核磁共振裏頭很多線路，原來都得進口，價格高昂。現在我們自己做，既降低成本也實現了國產替代。」吳成儒強調，這些技術同樣應用於高端芯片封裝與關鍵控制單元，為國產芯片供應鏈「補鏈、強鏈」。

總經理吳成儒。（香港01）

根據官方數據，白銀有色長通公司年產值已達15億元人民幣，僅電子線產品一項就為公司營收帶來數倍增長，「2014、2015年時整個公司年營收三、四億元，轉型後現在一年做到十五個億，這就是高新技術的附加值。」吳成儒補充道。

公司亦透露，未來將繼續以基礎線纜產品為支撐、以高新線纜為引領、以技術領先為方向，全面向極限製造與自主研發邁進。企業先後獲得國家級高新技術企業、國家專精特新企業及甘肅省電纜技術創新中心等多項認證。

白銀有色長通電線電纜公司過去以傳統電力線纜為主業，如今以超微細電磁線、超導電纜等高端產品為引擎，不僅為核聚變、醫療器械國產化等「卡脖子」的領域補上了關鍵一環，也為「中國製造2025」新材料、高端芯片及醫療器械發展注入源源動力。

從做不了到做到最好，只用了4年，吳成儒說：「我們證明了甘肅也能有全球領先的技術」。這不僅是甘肅科技發展的進步，亦是中國製造的底氣。