01甘肅行｜白銀富民有路：最大美瞳企業出海港澳　溫室種出火龍果

甘肅白銀市近年持續推動農業現代化與製造業升級，兩大領域齊頭並進，為當地居民創造穩定就業與可持續增收。6月23日，記者隨第六屆粵港澳媒體甘肅行，探訪白銀市康視麗隱形眼鏡公司及白銀區現代農業科技示範園，見證這座西北老工業重鎮如何借創新轉型，尋求經濟新動能。



產業鏈自主可控 隱形眼鏡遠銷海外

位於白銀市的康視麗隱形眼鏡（美瞳）公司，是西北地區大型的隱形眼鏡及護理產品研發、製造基地。公司現時擁有400多個商標及超過1050項專利技術，產品不僅在淘寶、拼多多、快手等國內電商平台熱銷，更以「康視達」品牌出口東南亞、中亞等地。

公司總經理唐鈺喜指，港澳市場也在逐步拓展中。（香港01 鄭寧）

公司總經理唐鈺喜接受《香港01》訪問時指：「我們現在分為OEM（原始設備製造商）和自營兩種方式運行，有自己的天貓旗艦店，也有貼牌合作。去年起，在白銀市委書記帶領下，我們開始進軍泰國，目前已在東南亞多國設立5個營銷中心，並計劃在泰國、印尼開設海外分倉，實現『飛地模式』。」

唐鈺喜笑言，自己曾在韓國學習國際貿易並到當地知名隱形眼鏡廠打工，薪水雖低，但為他累積了寶貴的製造經驗。如今，他與團隊用6年時間，自主研發出國內首條全自動化彩色隱形眼鏡生產線，從模具製造到彩色印刷、AOI（自動光學檢查）自動檢測及雲端數據追溯全部國產化，大幅提升了產品一致性與合格率。

工人正在最後查驗貨品，唐鈺喜表示，未來這一步驟將由AI替代。（香港01 鄭寧）

「我們每天能產出40至50款新花紋，滿足年輕人群體的個性化需求。目前在國內市場，我們在淘寶類電商平台佔有率達20%左右，與前百大店鋪中的六七成都有合作。」他透露，港澳市場也在逐步拓展中。

公司現時在白銀提供1200多個就業崗位，湖南廠區亦有2200名員工。唐鈺喜強調，企業追求的不是短期盈利，而是可持續發展：「在父親打下的基礎上，我要考慮30年、40年後，怎樣讓企業走得更遠、更好。」

科技農業「一園多效」 帶動農民增收年賺6萬

除高端製造業外，白銀市農業亦邁向現代化。位於白銀區的大坪現代農業科技示範園，是集新技術示範、科普教育及觀光休閒於一體的省級現代農業科技園區，2021年獲評國家4A級旅遊景區。

講解員向記者介紹，園區以「園區＋公司＋農戶」模式運營，總面積達1.5萬畝，分設現代設施農業、標準化日光溫室、特色林果、藥材種植、科普培訓等8大功能區。「目前建成137座不同結構的日光溫室，引進新品種、新技術超過1500個，新技術50多項，示範推廣效應明顯。」

為提高農戶收益，部分溫室及露地種植區承包給當地村民經營。「農民每年支付約3000元承包費，但一季可賺回五、六萬元收益。」講解員稱，園區起初以茄子、辣椒、西紅柿為主，隨後引入火龍果、百香果、人參果等南方特色果品，部分已進入大規模採摘期。

除蔬果種植，園區還建有花海觀光帶、戶外營地及農產品加工物流區，形成「一二三產融合」發展模式，年吸引眾多省內外遊客及研學團體參觀體驗，直接帶動周邊3500戶、1.3萬人受益。

作為甘肅重要的工業城市，白銀市過去以有色金屬等傳統產業為主，如今則加速在新材料、生物醫藥、綠色農業等多元化佈局。從康視麗的智能製造到現代農業示範園的高效種植，兩大產業鏈帶動就業與收入增長，助力農民增收及地方經濟轉型。隨著更多研發創新和產學研合作落地，白銀正以「高質量發展」為目標，將產業鏈優勢轉化為實實在在的民生福祉，為西北地區經濟注入新動能。