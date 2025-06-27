江門餐廳免費供應白飯　白髮老人天天報到突消失　老闆娘發聲了

廣東省江門市一家餐廳，免費提供顧客白米飯，一名白髮老人從開店到現在，每天都會到店裡盛一碗飯，拌上蒜末和醬油，坐在角落默默吃完解決一餐。老闆小利日前受訪吐露心聲稱，看到老人會讓她聯想到家人和父親，「假如說有那麼一天， 我沒有能力了，家人的溫飽都成了問題，如果有好心人能給予一點點溫暖，我也會覺得很感激」。



小利表示，半年來，和老人的接觸並不多，「怕打擾他，也想給予他最大的體面」，但不清楚具體原因，老人這兩天沒有來店裡吃飯，小利有點擔心也有點後悔，「如果他還來，我應該會去問候一聲，如果不來了，也希望他能好好吃飯，身體健康。」



廣東省江門市一家餐廳，免費提供顧客白米飯，一名白髮老人從開店到現在，每天都會到店裡盛一碗飯，拌上蒜末和醬油，坐在角落默默吃完解決一餐。（影片截圖）

廣東省江門市一家餐廳，免費提供顧客白米飯，一名白髮老人從開店到現在，每天都會到店裡盛一碗飯，拌上蒜末和醬油，坐在角落默默吃完解決一餐。（影片截圖）

老闆小利是廣東陽江人，去年12月和表哥一起開店。（影片截圖）

據內媒報道，老闆小利是廣東陽江人，去年12月和表哥一起開店，當時老人到了營業時間就會來吃飯，她曾告訴對方可以每天過來吃，「這個沒關係，只要你想吃就過來，只要老人過來，店裡還營業，都能提供一碗米飯」，因此每到了下午4點的營業時間，老人就會騎自行車出現，時間長達半年，除此之外兩人並沒有太多交談，「有飯菜我們也會分給他，他也會接受，現在是有時候太忙，確實沒辦法給老人搭配蔬菜這些。」

小利說道，因為這半年以來接觸並不多，但這兩日老人沒來她開始有點擔心。針對有網民質疑事件是自導自演，對此小利否認，「如果是劇本的話，我們會每天去宣傳這個事情，但是我們沒有」，提到發影片的時候，店裡生意已經很不錯，影片曝光後沒有非常大的變化，強調只是分享正能量的東西，呼籲大家要多關注老年族群。