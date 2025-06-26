工人｢好心辦壞事｣　上海屋苑自來水爆油漆味致業主腹瀉拉髒6條褲

近日，上海一個屋苑爆出居民家中自來水帶有明顯異味，引發業主廣泛關注與擔憂。多名居民表示，自6月20日起，家中自來水出現油漆味，部分業主甚至出現腹瀉等不適症狀。居民懷疑，這可能與物業近期請施工隊維護小區消防管道有關。經查，異味的主要來源，是消防管道新刷的油漆。涉事公司對此回應，是施工人員「好心辦了壞事」。



業主馬女士表示，6月20日晚她在洗漱時，首次聞到自來水中的油漆味。起初，她以為是錯覺，但隨後從業主群獲悉，其他樓棟居民也反映相同問題。部分業主因飲用或接觸該水後出現不適。業主陸女士描述，她因腹瀉連續數小時不適，換了六條褲子，直到凌晨才緩解，至今仍感虛弱無食慾。

為確保安全，許多居民轉而購買桶裝水或礦泉水，用於飲用、洗漱甚至烹飪。馬女士表示：「這水不能喝也不能用，現在洗臉、刷牙、做飯全靠礦泉水，只能去外面餐館吃飯。」

業主在群組討論。（新聞坊）

居民將問題反映至小區物業，但物業未予重視，甚至在未進行水質檢測的情況下，物業經理就在業主群內稱水質安全，油漆味會在數天內消散。馬女士對此表示不滿：「物業說水能喝，三五天就沒事，但區疾控中心檢測後說要等幾天才能用，這是在忽悠我們。」

6月22日晚，南匯自來水有限公司對居民家中水樣進行檢測，結果顯示水質不合格。該公司運營管理中心負責人張達表示，市政管網水質正常，但居民家中水樣因「臭和味」指標異常，帶有微弱油漆味，被判定不合格，建議居民暫勿飲用。

調查顯示，異味可能來自小區地下車庫內的水泵房。媒體現場發現，泵房內消防水泵與生活用水水泵同處一室，消防管道新刷了紅色油漆，散發濃烈氣味。專業人士判斷，這是自來水異味的主要來源。

泵房門口設有巨大的排放扇。（新聞坊）

物業負責人承認，與施工方的合同未包含為消防管道刷漆，施工方上海錦置建設集團有限公司或因擔心管道生銹，自行添加了這一項目。該公司回應稱：「別的小區消防泵與生活泵房是分開的，這裡連在一起，沒考慮到油漆會影響水質，好心辦了壞事。」

消防管道被油上紅色新漆。（新聞坊）

消防管道被油上紅色新漆。（新聞坊）

而物業管理也存在疏漏。上海正福物業管理有限公司項目經理王雲蘭坦言未能妥善管理水泵房鑰匙，且缺乏專業知識，未對油漆味問題及時重視。她表示：「油漆微粒滲透進水箱，我們有責任，鑰匙沒管好，也沒相關專業知識。」

在生活用水泵房內進行油漆塗刷極不可取。（新聞坊）

上海南匯自來水有限公司指出，在生活用水泵房內進行油漆塗刷極不可取，存在重大安全隱患。張達建議使用經認證的環保油漆，並加強通風與水箱清洗。浦東疾控中心初步調查顯示，施工方存在三大問題：未評估泵房通風條件、施工中缺乏衛生防護措施、施工後未落實通風設施。6月23日，疾控中心已再次取樣，結果待出。

目前，小區水箱已完成一次清洗，應急送水車已抵達，優先解決居民用水需求，志願者為行動不便的居民送水上門。周浦鎮城建中心工作人員包奇表示，將要求物業加強水泵房管理，完善出入登記，並聯繫消防與安全部門評估油漆問題，後續結果將在業主群通報。