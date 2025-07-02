河南動物園遭舉報用私人賬戶收門票錢　涉額上千萬　當地正調查

內地有市民舉報，河南省平頂山市動物園河濱公園動物園長期用個人收款碼收門票錢，涉及金額上千萬元（人民幣，下同）。當地回應指目前已重新立案查處，正在辦理中。



市民張先生表示，他曾是平頂山市河濱公園動物園一名經營戶，在這期間發現該動物園偷偷用個人收款碼收門票錢，情況持續有七八年之久，並與上級部門平頂山市園林綠化中心分成。

涉事動物園。（大皖新聞）

該動物園原園長張某回應事件稱，確實有個人收款碼，原因是考慮不周，對政策把控不嚴，但市紀委介入後已糾正，不存在私分公款以及貪污公款上千萬元等情況，也沒有持續七八年時間。市紀委和稅務部門都已介入處理，相關責任人也已受到處分。他去年被調離該動物園也與此事有關聯，上級園林綠化中心兩位涉及此事的黨委委員也被免職。

張先生曾領取舉報獎勵。（大皖新聞）

平頂山市園林綠化中心一名分管負責人回應稱，涉事動物園確實是該中心下面二級單位的一個班組，規模比較小，門票定價10元，除了春節有客流，平常人很少，一年收入才100多萬元，門票收入都無法負擔動物的飼料費，不存在用個人收款碼收款上千萬元以及與園林綠化中心分成的情況。

對於張先生舉報的動物園用個人收款碼收款一事，該負責人並未正面回應，只稱市紀委已調查過此事，但並未透露調查結果。

張先生曾領取舉報獎勵。（）

平頂山市稅務局第三稽查局職員表示，他們曾向反饋了調查結果，還獎勵了500元（人民幣）。如今，張先生又向河南省稅務局進行了舉報，案件剛轉來，目前他們已重新立案查處，正在辦理中。