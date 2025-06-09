互聯網成「小官鉅貪」溫床？學者：平台軟權力與放權管理是關鍵

中國官方針對互聯網行業的反腐行動這些年來持續推進，官方數據顯示，相關貪腐案件近年增加，且呈現人員年輕化、「小官鉅貪」等特點。



受訪學者指出，中國對於企業貪腐，尚未建立完善的社會治理機制，加上「流量為王」的時代給予互聯網平台巨大的「平台軟權力」，形成腐敗溫床。

北京市海淀區法院5月15日發布白皮書，通報海淀區過去五年審理的互聯網企業貪腐案件概況，並分析這類犯罪背後的成因。

海淀區彙集百度、字節跳動、快手、滴滴等互聯網企業，該區的貪腐案情況一定程度上可反映中國互聯網行業的反腐現狀。另外，在互聯網企業集中的一線城市中，北京也是迄今唯一發布這類反腐報告的地區。

中關村軟件園位於上風上水的北京市海淀區東北旺，園區東臨上地資訊產業基地，南靠規劃綠化帶及北大生物城，園區與清華大學、北京大學呈三角狀分佈。中國科學院以及海澱區眾多高校為入園企業形成強大的科技區位支撐和技術依託。（資料照片）

根據白皮書，2020年到2024年，海淀法院審理的互聯網企業員工貪腐犯罪案件達127宗；案件數量在2021年達到高峰後，近三年又呈回漲態勢。其中，互聯網大廠員工案件佔比超七成，犯罪金額達1億8400萬元（人民幣，下同）。

從人員身份來看，被告人整體年輕化，絕大多數為中青年，超九成介於18歲至45歲，平均年齡僅36歲。

此外，互聯網大廠的基層腐敗也較為突出。127宗案件中，基層職員貪腐犯罪金額超過5500萬元，個案平均犯罪金額達126萬元。例如，一名短影片平台基層運營人員就利用職務便利，向主播索要或非法收受錢款300萬元，最終被判有期徒刑五年，罰金30萬元。

對此，報告分析，貪腐行為並不受職級的限制，大型互聯網企業因其積累的行業地位、競爭優勢，不少基層崗位權力大、「油水」多，低職級人員一旦掌握一定的權力或資源，同樣有可能滋生更大的貪腐行為。

學者：放權管理模式滋生貪腐

台灣開南大學人文社會學院院長張執中接受《聯合早報》採訪時指出，互聯網行業作為一種新型業態，平台流量的背後是一種隱性的利益，這便給予平台一定的尋租空間。

他說，就像政府的審批權一樣，平台也擁有審批、升級、禁言賬號的權力，這種「平台軟權力」正是互聯網企業滋生內部貪腐的實際原因之一。

另外，互聯網企業扁平化、放權的管理模式，也給內部員工提供一條利用職權牟利的管道。不過，張執中指出，這並非互聯網企業刻意為之。

他說，如果不放權，這個行業所強調的流量和快速運轉就要大打折扣，因此企業願意留有一定模糊地帶。「說到底，還是平台競爭激烈，所以才需要給出更多權力，把效益提到最高。」

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍也認為，新的業態和業務方式出現，就會產生新形式的腐敗問題。在這個過程中，如果沒有做好制度上的防範，就會被有心人用來犯罪。

他說：「這是人性使然。權力尋租在中國、在西方都一樣，不受監督的權力必然會被一部分人用來謀取個人私利。」

不過，傅方劍指出，考慮到互聯網企業龐大的經濟覆蓋面，與中國貪官「隨便拎出來就是十幾億」相比，前者目前涉及的貪腐金額仍微乎其微。

官方數據顯示，海淀區2022年地區生產總值（GDP）破萬億元，其中互聯網企業貢獻超過四成，但互聯網企業貪腐金額在GDP中的佔比不到0.01%。

中國互聯網企業加強內部監督

儘管如此，中國互聯網企業近年來仍加強反腐力度，目前大部分互聯網大廠都設立了專門的反腐職能機構，定期發布反腐報告。

例如，騰訊反舞弊調查部去年查處觸犯「騰訊高壓線」案件上百宗，逾百人被解僱，20多人被移送警方處理；字節跳動去年共辭退違規員工353人，移交司法部門39人；網易遊戲多名市場部高管去年11月被查，據報調查金額或達上億元。

2023年7月4日，中國互聯網企業字節跳動上海公司辦公室內的企業logo。（Reuters）

去年7月，中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，也明確提出加強企業廉潔風險防控，「促進平台經濟創新發展，健全平台經濟常態化監管制度」。

廣東維強律師事務所王鈞律師受訪時指出，中國過往的貪腐犯罪治理主要圍繞國家公職人員展開，對民營經濟的貪腐治理重視得不夠。

他說，隨著《刑法修正案（十二）》和《民營經濟促進法》的頒布，民營企業被擺在與國企同等的地位，國家將加大對民企工作人員貪腐犯罪的打擊懲治力度。

不過，王鈞指出，法律的出台只是第一步，在立法層面還必須進一步出台相關司法解釋；在證據收集、立案標準、定罪量刑的尺度等方面也應予以細化和規範；針對案件辦理的難點、爭議焦點等，也應及時出台指導意見。

他也說，司法部門要加強與行政執法部門的溝通協調，完善行刑銜接，形成反貪腐治理的合力。

傅方劍認為，相較於傳統企業，互聯網大廠更有機會將反腐工作做好。「所有交易都有留下印記，大廠作為高科技公司，更應該用好技術手段做好防範」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

