天津公司被爆體罰員工「狗爬」　最多50多圈！須雙膝跪地兼拍片

天津一間公司被爆以另類方式體罰員工，包括學「狗爬」、做深蹲，更要拍攝過程當作證據。有員工介紹，「有時全公司人一起爬，有時從走廊路過會碰見一個正在狗爬的。」事件引發廣泛關注後，當地警方表示「會去公司核實情況。」



天津公司被爆以另類方式體罰員工，包括學「狗爬」、做深蹲，更要拍攝過程當作證據。（極目新聞）

綜合內媒報道，涉事公司為位於天津市北辰區的「天津種畫島藝術培訓學校」（下簡稱「種畫島」）。據員工小包介紹，若員工犯錯誤，會被公司要求跪在地上像狗一樣爬，「必須雙膝跪地，蹲着爬都不行，圍着校區爬一圈，校區很小在室內。有人最多爬了50多圈。」不過，最近體罰地點變成了商場等公共場所。

體罰理由包括但不限於「給學生講美育課，講得不好」、「學生下課還沒畫完」等。小包表示，「每個員工都被體罰過，老闆洗腦老員工，說什麽他們都照做，新老師基本上都是剛畢業，沒經歷過，還會覺得不這樣做是不是自己有問題。」

另據員工小力介紹，「狗爬」只是該公司「體罰文化」之一，除此之外，還有員工被罰做400個深蹲，或被迫簽「保證書」，承諾再犯錯就賠償公司一、兩萬元人民幣，需按手印簽名。而懲罰完成後，必須拍片發給主管證明，否則會加罰。

員工「狗爬」需錄影發給主管。（極目新聞）

那麼，會否有員工選擇離職？小力表示，「想離職，老闆就用違約金來威脅，兩年內離職要賠償公司兩萬元，同時還把學生拿出來，說你沒有責任心自私等，堅持不住。」小包也說，自己被體罰後立刻提出離職，還被三個領導圍住痛罵說不負責任。

事件被曝光後引發廣發關注，北辰區人社局勞動監察部門接受內媒訪問時建議直接報警，「公司讓員工狗爬跟勞動糾紛沒有關係了，應該直接報警，這侮辱人格。」關於被不合理扣工資，則建議員工本人申請勞動仲裁。小力也表示，當地警方已與其取得聯繫，稱會去公司核實情況。

惟截至目前，種畫島尚未對事件進行回應，且在社交平台還設置「只允許好友評論」。據「天眼查」顯示，該公司參保人數為14，法定代表人謝某某名下共關聯4家公司，其中3家為存續狀態。