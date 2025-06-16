江西多名學生被罰跪地寫檢討 官方：老師涉體罰停職受查
撰文：林芷瑩
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網傳江西瑞金一名中學老師要求學生在走廊外一字排開，跪在地上寫檢討書。
6月16日，江西省瑞金市教育體育局通報稱，涉事老師存在體罰行為，現已停職受查。
網傳圖片顯示，某中學課室外的走廊上，約有6、7名學生跪在地上，伏地寫字。有消息指，疑似為江西瑞金市第一中學南校區一名教師懲罰學生寫檢討，事發具體日期未知。
瑞金一中黨政辦工作人員表示，目前此事已經有瑞金市多個部門正在處理調查。
6月16日，江西省瑞金市教育體育局通報稱，6月15日，網傳「瑞金第一中學教師體罰學生」的信息，引發網民關注。當局立即成立調查組展開調查核實。經核查，瑞金第一中學教師徐某某在教學管理中存在體罰學生行為，現已對該教師停職檢查，當局將依規依紀進行處理。
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