青島大學宿管大爺疑因中暑亡 學生獻花悼念稱值班房內無空調
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，7月6日，有消息稱位於山東的青島大學宿管阿叔在值班室疑因高溫中暑昏迷，不幸離世。校方於7月7日凌晨發佈情況通報，證實該名宿管去世，但並未提及原因。
據內媒報道，有校內學生表示，逝者是負責瀅園宿舍區域的男性宿管員，平時住在瀅園宿舍門口的一層樓值班房裏，房內只有風扇，沒有空調。該名學生表示，曾經每天早上都可以看到宿管在門外乘涼。
另有在校學生表示，大爺他非常非常好，生前很愛笑，曾收養許多流浪貓，宿舍壞了東西都是他來修。他平時身體很好，經常去看他，沒見到他生病過。
還有學生介紹稱，青島大學的學生宿舍也沒有空調，7月6日早晨，瀅園宿舍內另有一名學生中暑被救護車送醫治療。
公眾號「青島氣象」7月1日發文介紹，受副熱帶高壓影響，預計未來10天，青島市內陸地區將持續出現35℃以上高溫天氣，最高氣溫達35～37℃，局部超40℃，提醒大家做好高溫悶熱天氣的防範工作。
據《都市現場》，一位招生辦職員介紹，因往年青島這個時候並不會很熱，就一直沒有安裝空調，因為現在暑假很熱，今年暑假就都裝空調了。
7月7日凌晨，青島大學發佈情況說明稱， 2025年7月6日7時30分許，青島大學浮山校區一物業工作人員在值班室被發現身體情況異常。急救人員抵達現場確認該人員已不幸離世。
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