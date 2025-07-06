車Cam直擊｜河南破40℃馬路「熱到爆炸」　私家車巧偶一事避過大劫

河南近日遭遇極端高溫天氣，導致多地出現水泥路面爆裂事件。



其中一宗發生在商丘一處鄉道上，所幸私家車路過時碰巧遇到三輪車減速，才避免發生意外事故。

河南近日遭遇極端高溫天氣，導致多地出現水泥路面爆裂事件。（微博影片截圖）

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根據《極目新聞》報導，事件發生於7月4日下午5時許，地點位於商丘市睢縣皇台村通往黃大庄村的鄉村道路上。行車記錄器畫面顯示，一輛黑色私家車在通過路段時，前方水泥路面突然爆裂拱起並揚起塵土，車主及時剎車才避免撞上。

事發當天，商丘市氣象台於上午9時10分發布高溫紅色預警信號，預報該市市區及所轄鄉鎮和街道最高氣溫將升至40℃以上。睢縣交通運輸局通報指出，路面在烈日炙烤下發生熱脹冷縮現象，導致水泥路面拱起並開裂。

事發路段車主在社交平台回應表示，車輛漆面完好無損，僅前擋下方有些許石屑。有網友指出，由於私家車當時遇到農用車而減速，若非如此，車輛受損程度可能會更為嚴重。當地村民表示，這種水泥路面爆裂情況以前從未出現過。截至7月5日，該路段已完成修復並恢復通行。

另據《齊魯晚報》報導，河南信陽市溮河區一段道路於2日出現路面拱起及裂縫情況，事發地點位於馬家畈大橋南路口附近，據網友提供影像顯示，路面中間出現明顯橫向裂縫，且路面向上拱起，影響車輛通行。有目擊民眾表示，該路段在2日中午時還維持正常通行狀態，但到了下午卻已出現路面拱起的情況。

信陽市溮河區交通局工作人員對此回應表示，造成路面凸起的主要原因是道路使用時間較長，導致路面出現破損。該局強調，事發路段目前已恢復正常通車，後續將進行維護管理工作，不影響行人通行。

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