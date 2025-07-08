客戶攜2萬枚污損1毫子兌換遭拒　上海農商銀行：硬幣來源不明

有網民反映，近日攜帶逾2萬枚硬幣前往上海農商銀行兌換，卻被分行拒收，他質疑銀行的做法違規。上海農商銀行回應稱，拒收是因為客戶無法說明硬幣來源，銀行有義務查清資金來源以防止洗錢活動。



《新京報》旗下的貝殼財經報道，陸先生早前攜帶140多斤、超過2萬枚、總值2000多元（人民幣，下同）的1毫子硬幣到上海農商銀行兌換，卻被分行拒收，他質疑銀行的做法違反《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》。7月3日，陸先生再次帶一大袋硬幣到上海農商銀行總行營業部「討說法」，但工作人員仍拒絕兌換，也未給出理由。

陸先生陳述，自己從事煙酒禮品回收生意，此次攜帶的硬幣是某生活垃圾焚燒發電廠通過焚燒爐灰篩選所得，用於支付貨款。2024年底開始，他陸續收下重達幾千斤的硬幣，總金額有10多萬元。

7月3日，陸先生在上海農商銀行總部大廳休息區清點殘缺污損人民幣。（微博@貝殼財經）

他已陸續向十多間銀行兌換硬幣，多數機構正常受理，但上海農商銀行多次拒收。由於硬幣經焚燒已經發黑，不適宜在市面上流通，因此只能作為殘缺污損人民幣向銀行申請兌換。

根據《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》第三條規定：凡辦理人民幣存取款業務的金融機構應無償為公眾兌換殘缺、污損人民幣，不得拒絕兌換。對於能辨別面額，票面剩餘四分之三（含四分之三）以上，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機構應向持有人按原面額全額兌換。

7月7日，上海農商銀行總部工作人員解釋，之所以拒絕兌換硬幣，主要是陸先生無法說清楚如此數量巨大的殘缺污損人民幣的來源，銀行有義務查清資金來源以防止洗錢活動。

陸先生提供硬幣來源證明。（微博@貝殼財經）

根據《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構需建立反洗錢內部控制制度，對客戶資金來源進行盡職調查並報告可疑交易。而陸先生提供的一張所謂的公司證明其「發黑」的硬幣來自某生活垃圾焚燒發電廠，但單位名稱是被隱去的，並未告知銀行具體的公司名稱和聯繫人，銀行無法核實錢幣來源作背景調查。

陸先生所宣稱7月3日，轄區警方到場核實後，確認硬幣無假幣嫌疑且來源合法一事。工作人員對此表示，並未見到陸先生提供相關警方書面證明，當日是銀行方面報警，民警出警是因為陸先生擾亂銀行正常的營業秩序，對其勸說，並未鑑定殘缺污損的人民幣。

上海農商銀行回應稱，拒收是因為客戶無法說明硬幣來源，銀行有義務查清資金來源以防止洗錢活動。（微博@貝殼財經）

工作人員又稱，陸先生所攜帶的殘缺污損人民幣損壞程度不一、數量巨大，需要工作人員一一鑑定清點，基層銀行分行確實沒有人力來處理，銀行總部方面願意派車送陸先生去中國人民銀行在上海指定的四間專業處理殘缺污損人民幣的分行兌換，但遭陸先生拒絕。

陸先生表示，已向中國人民銀行金融消費者投訴熱線 12363 提交投訴，並表示將通過法律途徑進一步維權。