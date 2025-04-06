招商銀行停ATM掃碼存款服務　內地逾50間銀行收緊無卡存取款功能

招商銀行近日發佈公告稱，將於4月9日起正式停止ATM掃碼存款服務。未來，客戶如需辦理存款業務，須持銀行卡通過ATM機操作，或前往營業網點辦理。



綜合內媒報道，近一年來已有超過50家銀行相繼關閉無卡存款、無卡取款及掃碼取款等功能。包括工商銀行、交通銀行、民生銀行、興業銀行、栖霞農商銀行、萊州農商銀行等在內的多家大型及中小銀行，均對該類業務進行了調整或終止。



招商銀行近日發佈公告稱，將於4月9日起正式停止ATM掃碼存款服務。

其中，工商銀行早於2023年4月17日便宣布暫停個人手機銀行無卡取現服務，並鼓勵客戶改用ATM機進行掃碼取現或插卡操作。交通銀行亦公告，將於2024年5月24日起停止手機銀行的無卡取款「預約取款」功能；民生銀行與興業銀行則分別在2023年6月至7月期間陸續關閉相關掃碼取現功能。多家農商行則於同年12月起調整自助設備的「掃碼存取」及「預約取款」服務。

談及業務調整原因，多家銀行表示，此舉是出於風險管理、提升服務效率以及控制運營成本等綜合考量。隨着移動支付普及，使用現金的頻率大幅下降，銀行對無卡存取款需求的關注亦相應減少。

據《中國證券報》報道，不少用戶認為無卡取款操作過於繁瑣，平日使用頻率偏低。一名北京居民王先生表示：「銀行掃碼存取款不太方便，首先得登錄手機銀行掃碼驗證，再選擇賬戶，最後還得再輸入密碼才能存取款。本身平時使用現金的需求就不太多，如果實在需要，直接拿着銀行卡去ATM機操作更方便。」

多家銀行取消掃碼存取款服務。

針對無卡存取款的安全性問題，招聯首席研究員、上海金融發展實驗室副主任董希淼指出，從技術層面看，掃碼存款等方式的身份驗證安全性較低，亦是銀行調整業務的重要考慮。他表示：「客戶對於無卡存取款的整體需求不多，對銀行而言業務量較小，調整後影響有限。」

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬則表示，未來仍有可能有更多銀行跟進調整該類業務。他指出：「無卡存取款業務調整後，客戶需要帶銀行卡進行操作，有助於更好地保障資金安全；對銀行而言，這也有助於強化風險管理、降低運營成本。」

銀行業內人士補充表示，隨着金融科技發展，銀行正在積極探索業務轉型，透過數字技術優化服務流程與應用場景，並對現有ATM機功能進行升級與重塑，以適應未來金融服務的新趨勢。