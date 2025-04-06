招商銀行停ATM掃碼存款服務　內地逾50間銀行收緊無卡存取款功能

撰文：鄭寧
出版：更新：

招商銀行近日發佈公告稱，將於4月9日起正式停止ATM掃碼存款服務。未來，客戶如需辦理存款業務，須持銀行卡通過ATM機操作，或前往營業網點辦理。

綜合內媒報道，近一年來已有超過50家銀行相繼關閉無卡存款、無卡取款及掃碼取款等功能。包括工商銀行、交通銀行、民生銀行、興業銀行、栖霞農商銀行、萊州農商銀行等在內的多家大型及中小銀行，均對該類業務進行了調整或終止。

招商銀行近日發佈公告稱，將於4月9日起正式停止ATM掃碼存款服務。

其中，工商銀行早於2023年4月17日便宣布暫停個人手機銀行無卡取現服務，並鼓勵客戶改用ATM機進行掃碼取現或插卡操作。交通銀行亦公告，將於2024年5月24日起停止手機銀行的無卡取款「預約取款」功能；民生銀行與興業銀行則分別在2023年6月至7月期間陸續關閉相關掃碼取現功能。多家農商行則於同年12月起調整自助設備的「掃碼存取」及「預約取款」服務。

談及業務調整原因，多家銀行表示，此舉是出於風險管理、提升服務效率以及控制運營成本等綜合考量。隨着移動支付普及，使用現金的頻率大幅下降，銀行對無卡存取款需求的關注亦相應減少。

據《中國證券報》報道，不少用戶認為無卡取款操作過於繁瑣，平日使用頻率偏低。一名北京居民王先生表示：「銀行掃碼存取款不太方便，首先得登錄手機銀行掃碼驗證，再選擇賬戶，最後還得再輸入密碼才能存取款。本身平時使用現金的需求就不太多，如果實在需要，直接拿着銀行卡去ATM機操作更方便。」

多家銀行取消掃碼存取款服務。

針對無卡存取款的安全性問題，招聯首席研究員、上海金融發展實驗室副主任董希淼指出，從技術層面看，掃碼存款等方式的身份驗證安全性較低，亦是銀行調整業務的重要考慮。他表示：「客戶對於無卡存取款的整體需求不多，對銀行而言業務量較小，調整後影響有限。」

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬則表示，未來仍有可能有更多銀行跟進調整該類業務。他指出：「無卡存取款業務調整後，客戶需要帶銀行卡進行操作，有助於更好地保障資金安全；對銀行而言，這也有助於強化風險管理、降低運營成本。」

銀行業內人士補充表示，隨着金融科技發展，銀行正在積極探索業務轉型，透過數字技術優化服務流程與應用場景，並對現有ATM機功能進行升級與重塑，以適應未來金融服務的新趨勢。

李運出任廣東省副省長　武漢大學畢業　曾是建設銀行最年輕副行長內地興起碌卡炒黃金套現　有人刷30萬買金　多家銀行發公告禁止靠金融吃金融　中國農業銀行原副行長樓文龍被提起公訴四川兒女知密碼卻無法取錢　將臥床老人推到銀行　網民意見兩極經濟放緩下的救市信號？傳官方擬注資國有銀行至少4000億人民幣
ATM
招商銀行