30歲女搭11小時飛機落地後肺栓塞身亡　醫生：久坐不動是高危因素

據廣東電視台報道，一名30歲女子搭乘11個小時飛機落地廣州後，在機場暈倒，送往醫院後因肺栓塞不治身亡。



事發7月3日，當時李女士（化名）坐飛機從新西蘭來到廣州，誰知剛下地10分鐘都沒到，她就暈倒在機場里面，經過機場醫生急救後，被緊急送往附近醫院。

醫生提醒，久坐長時間不動都是肺栓塞的高危因素。

據廣中醫一院白雲醫院ICU彭主任介紹，這名患者坐了大約11小時的飛機，送到醫院時出現了心室顫動，之後心跳停止，經過搶救後宣布死亡。

經過了解病發過程和既往病史醫生推測，肺栓塞就跟她在飛行途中坐著的時間太長有關。對此，醫生特別提醒，不要以為肺栓塞離我們很遠，久坐長時間不動都是高危因素。另外，肥胖、妊娠期婦女和吃了口服避孕藥、腫瘤病人等身體處於高凝狀態的人群也要特別注意。

彭主任介紹，肺栓塞十有八九來自下肢。

據悉，深層靜脈血栓和肺栓塞常發生在身體靜止太久而血液滯留、減緩的人身上，經常出現在乘坐長途機的乘客身上，此外，在家長時間維持同一個坐臥姿勢，沒有伸展小腿、下肢，或者身體缺水至血液濃稠，都有可能增加深層靜脈中血塊形成的風險。