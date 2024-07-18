上海漢胸痛確診肺栓塞命危 專家採用新一代微創器械吸血塊助脫險
撰文：林芷瑩
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7月初，上海有患者因胸痛就醫，後來確診急性肺栓塞，隨時有生命危險。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院血管外科採用新一代的「肺動脈血栓抽吸導管」，為患者快速清除血塊。
上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院介紹，7月初，58歲的朱先生在家突發胸痛、呼吸困難，右腿腫脹，家人立即將他送院。檢查結果顯示，朱先生的右側肺動脈主幹、雙肺動脈分支多處發生栓塞，右腿深靜脈血栓，病情危重。
超聲波結果顯示，朱先生有重度肺動脈高壓，必須盡快清除血塊，恢復肺動脈血流灌注。
該院血管外科主任張嵐介紹，急性肺栓塞是臨床常見的三大致死性心血管疾病之一，具有發病率高、致殘率高、死亡率高的特點，全世界平均每15秒就有一人死於肺栓塞。
據介紹，傳統的治療方法，包括導管溶栓術（CDT）及開胸手術，但前者耗時較長，難以快速緩解症狀，極易影響心臟功能，而開胸手術對身體損傷較大，存在嚴重出血併發症等風險。經討論研究，醫護團隊決定採用最新的「肺動脈血栓抽吸導管」清除血塊。
張嵐介紹，新一代的血栓抽吸導管通過負壓抽吸，可迅速解除肺動脈梗阻，恢復肺循環，降低肺動脈高壓，減輕右心負荷，恢復右心室功能。在手術中無需用藥溶解血塊，可更高效清除血塊，出血風險更低，患者恢復更快，有效降低出血併發症，明顯降低死亡率及再住院率。
專家經朱先生的左側腹股溝穿刺，送入血栓抽吸導管至病變處，在分離器和負壓抽吸導管相互配合下，抽吸出大量血塊。肺動脈血管造影顯示，朱先生的右肺動脈主幹顯影明顯好轉。
術後，朱先生血氧飽和度明顯提升，胸悶氣促症狀有明顯改善。術後次日，超聲波顯示其肺動脈收縮壓降至38mmHg。目前，朱先生已痊癒出院。
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