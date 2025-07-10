晶片首富虞仁榮300億建大學教半導體　年費9.6萬首屆享全額獎學金

被譽為「晶片首富」的虞仁榮近期動作頻頻。這位國內頭部CIS（互補金屬氧化物半導體圖像傳感器）廠商豪威集團（SH603501，前稱韋爾股份）的掌舵人，正以資本運作與教育投資雙線並進，展現其宏大抱負。從推動豪威集團三地上市，到創辦寧波東方理工大學，虞仁榮的布局正為中國半導體產業與高等教育注入新動能。



由虞仁榮教育基金會投資300億創辦的寧波東方理工大學，將於近期正式開學。這所由寧波市政府與浙江省共同支持、國家重點扶持的新型研究型大學，定位高起點、小而精，聚焦人工智能、集成電路、智能製造、無人技術、新能源和新材料等前沿領域。學校首任校長由中國科學院院士陳十一擔任，旨在培養拔尖創新人才。

東方理工大學承載了虞仁榮的故鄉情懷與教育理想。作為寧波鎮海人，他延續了當地尊師重教的傳統，與同鄉前輩包玉剛、邵逸夫一脈相承。虞仁榮曾回憶自己在鎮海中學和清華大學的求學經歷，坦言：「教育改變了我，沒有這些經歷，就不會有今天的我。」為吸引優秀生源，學校為首屆本科生提供全額獎學金，免除每年9.6萬元的學費。

虞仁榮。（資料圖片）

此外，香港康城國際有限公司董事長楊大毅近期捐款1000萬港元，支持東方理工大學的學生創新創業項目，進一步為學校發展添磚加瓦。

在半導體行業，人才短缺與技術創新瓶頸是長期挑戰。中國科學院半導體研究所曾指出，國內半導體企業難以開展前沿基礎研究，而高校和科研院所則難以精準把握產業需求。虞仁榮的東方理工大學正試圖打破這一壁壘。作為豪威集團的實際控制人，虞仁榮有望通過產學研合作，將企業需求與學術研究緊密結合，為半導體技術突破提供新路徑。

7月3日，中芯國際（SH688981）董事長劉訓峰到訪東方理工大學，並表示：「集成電路產業的未來根植於人才與源頭創新，期待與東方理工實現『強強聯合』。」這一互動預示著學校與半導體製造巨頭的潛在合作，進一步凸顯其在產業鏈中的戰略意義。

虞仁榮（左六）陪同中芯國際集成電路制造有限公司董事長劉訓峰（左七）一行訪問校園。（東方理工大學）

在教育之外，虞仁榮在資本市場的表現同樣引人矚目。2019年，他主導韋爾股份收購豪威科技，完成了一場「蛇吞象」式並購，使公司一躍成為全球第三大CMOS圖像傳感器供應商，市場份額達10.5%，僅次於索尼和三星。2025年6月，韋爾股份正式更名為豪威集團，並於6月27日向香港聯交所提交上市申請，計劃實現A股、瑞士GDR和港股三地上市，進一步鞏固其全球影響力。

此外，虞仁榮旗下另一公司新恒匯於6月20日登陸A股創業板，主營晶片封裝材料與封測服務，業務涵蓋智能卡、引線框架及物聯網eSIM晶片封測等領域。這一布局進一步完善了其在半導體產業鏈的覆蓋。

虞仁榮的戰略眼光不僅限於企業經營。他通過東方理工大學與豪威集團、中芯國際等產業巨頭的聯繫，探索半導體設計、製造與封裝的協同創新模式。這種產學研一體化的布局，或將為中國半導體產業的自主創新與人才培養開闢新路徑。