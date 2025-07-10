三對母女四川阿壩旅遊　車輛墜崖落水　再尋獲1具遺體致3死4失聯

來自江蘇泰州興化市的三對母女上周三（7月2日）到四川阿壩旅遊期間，乘坐的車輛墜崖落水，導致2名兒童遇難、包括司機在內的5人失聯。據最新消息，經過多日搜救，今日（7月10日）再尋獲一名失聯女性遺體，截至目前事故已造成3人遇難，仍有4人下落不明。



據此前報道，涉事車輛為包車旅遊的7座商務車，乘客包括來自江蘇泰州興化市的三對母女（三大三小），另有一名當地司機。7月5日，一名家屬在網絡發文求助，稱其3位姑姑與3位表姐妹原計劃從成都包車遊覽川西，最終站為色達，未料途中發生意外。

事故發生後，救援人員於7月6日前打撈起事故車輛，並尋獲2名女童遺體，其餘5人（3名成人及司機）一度失聯。家屬推測事故可能因「躲避落石或車輛左前輪爆胎」引發，並呼籲目擊者提供線索。

三對母女中，其中一名失聯者是經營大閘蟹養殖的網紅，其短影音帳號最後更新停留在事發當日（7月2日），引發網民廣泛關注與留言祈福。

據悉，事故發生於阿壩縣城約100公里外的公路，該路段沿河谷修建，兩側分別為河道與陡峭山體。現場照片顯示，路面留有清晰輪胎痕跡，公路外側灌木叢部份折斷。由於河道水流湍急且渾濁，對岸為無法立足的峭壁，搜救工作進展緩慢。

事發地點已被護欄攔住。（極目新聞）

據現場救援人員透露，每日投入搜救的專業人員及民兵達數百人，但因水文條件惡劣，成效有限。阿壩縣委宣傳部表示，事故原因仍在調查中，沿途多處設有「落石路段」警示牌，提醒司機謹慎駕駛。