四川阿壩旅遊巴墜崖落水致2死5失聯　親屬：｢活要見人，死要見屍｣

7月2日，一輛載有7人的旅遊車在四川阿壩縣前往色達縣途中發生車禍，疑似墜崖後落入河中。據介紹，車上三大三小6位乘客是一親戚家人，另1名是司機。截至7月6日，事發車輛已被打撈上岸，目前已尋獲2名小女孩的遺體，其餘5人，包括3名大人與1名司機，仍處於失聯狀態。



7月5日，一位網民在線上發帖求助，稱其3位姑姑與3位表姐妹一行6人，從江蘇出發，先抵達成都後包車前往川西旅遊，同行的還有1名司機。原計劃旅程的最後一站是色達，未料在從阿壩縣前往色達的途中發生意外。

據《極目新聞》報道，事發後僅尋獲兩位小朋友的遺體，其餘5人失聯。發帖人表示：「活要見人，死要見屍」，目前家屬仍未放棄任何希望，並已於第一時間趕往當地配合搜救工作。

江蘇一家6口包車遊玩，墜崖落水。含司機在內2死5失聯。

發帖人進一步透露，目前除遺體外，現場也找到行李箱與背包。家屬推測事故可能因「躲避落石或者車輛爆胎」所致，盼望有目擊者或當時經過的車輛能提供更多線索。

據該名家屬表示：「姑姑們一行人是包車到川西旅遊，目前僅搜救到兩位小朋友，但是非常遺憾兩位小朋友已不幸離世，尚有五人處於失聯狀態。」

另據了解，失聯者中包括一名經營大閘蟹養殖的網紅，其短影音帳號最後一條影片更新於7月2日，已有多名網民在該影片下方留言祈禱平安與提供建議。

目前，四川阿壩縣政府及當地應急局已組織數十人展開搜救行動。《極目新聞》引述一位當地民間救援人士指出，川西地區正值雨季，水勢湍急，為搜救工作增添難度。他表示已收到求助信息，並正在進一步了解當地水文情況。

截至目前，搜救工作仍在持續進行中。事故具體原因尚待進一步調查確認。