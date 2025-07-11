隨手拍菜品竟收45萬元「天價罰單」　山東小店老闆：逼我關店嗎？

山東臨沂市蘭山區一家名為「欽知坊」的老菜館，因其經營者黃蘭（化名）在短片平台發布的一段菜品展示影片，被當地市場監督管理局（以下簡稱蘭山區市監局）認定為「違法廣告」，並收到擬罰款45萬元人民幣的《行政處罰告知書》。這一「天價罰單」令黃蘭震驚又困惑，她質疑：「飯店一年賺不了多少錢，一個隨手拍的影片就要罰45萬，這合理嗎？」目前，黃蘭已提起訴訟，要求撤銷該處罰決定。



據黃蘭介紹，今年2月，她在短片平台發布了一段展示菜品的影片，內容包括一盆標注為「蛤蟆湯」的湯菜、昆蟲食材以及飯店外觀，無聲音、無菜價、無購買鏈接，也未標注飯店名稱和地址。3月22日，蘭山區市監局電話通知她，稱該影片涉嫌違法廣告，要求配合調查。黃蘭當時因身處外地，表示一周內前往接受調查，並立即刪除了影片。然而，僅兩天後的3月24日，她便收到《行政處罰告知書》，稱其涉嫌發布違法廣告且「拒絕配合調查」，擬處罰款45萬元。

黃蘭對此感到不解。她表示，影片僅是記錄日常經營，非商業廣告，且食材均為市場合法購買，無非法售賣野生動物行為。她質疑市監局認定事實不清、處罰過重，並對處罰決定僅用不到三天便下達的效率表示疑惑。「這麽巨額的罰款不是逼我關店嗎？」黃蘭無奈說道。

影片展示的菜品和食材。（大風新聞）

影片展示的菜品和食材。（大風新聞）

收到《行政處罰告知書》後，黃蘭在5天內提交了《陳述申辯書》和《聽證申請書》，強調其影片不構成廣告，且不存在違法行為。然而，三個多月過去，蘭山區市監局既未撤銷處罰告知，也未做出最終決定，導致黃蘭無心經營，飯店生意每況愈下。無奈之下，她選擇起訴蘭山區市監局，要求撤銷該《行政處罰告知書》。據悉，臨沂市蘭山區人民法院已於7月4日通過該案立案審核。

北京市京哲律師事務所副主任張天增律師為黃蘭提供免費公益代理。他表示，黃蘭發布的影片屬於展示日常生活和餐館經營場景的行為，符合《消費者權益保護法》中經營者如實披露商品信息的規定，不應被認定為廣告。根據《互聯網廣告管理辦法》，廣告需涉及商業推廣並附加購買鏈接等行為，而黃蘭的影片無此特徵。此外，市場監管總局《關於規範商業營銷宣傳的指導意見》也明確，經營者通過自有媒介客觀展示商品信息不構成廣告。因此，張律師認為，蘭山區市監局的處罰存在事實和法律適用錯誤。

行政處罰告知書。（大風新聞）

更令人關注的是，張律師透露，案情中疑似有當地拆遷部門人員介入，蘭山區市監局的處罰決定可能涉嫌濫用職權。

7月10日至11日，內媒多次聯繫蘭山區市監局《行政處罰告知書》上的聯繫人王先生及新聞科，試圖核實黃蘭投訴內容，但截至發稿，均未獲正面回應。