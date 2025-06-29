中國遊客稱冰島租車遇｢天價索賠｣　沙塵劃痕遭賠款14萬人仔

內媒《上游新聞》報道，有多名中國遊客表示在冰島租車時遭遇天價索賠，其中李女士因沙塵劃痕被索賠的金額更是高達243萬克朗（約14.3萬元人民幣），而涉事車輛新車價格折合人民幣約23.6萬元。



還車時，車後視鏡細看有磨損，「針尖大」。（上游新聞）

因沙塵劃痕遭索賠14萬

報道指，重慶市民李女士（化名）與丈夫於今年3月底從成都出發飛往冰島，他們通過國內某知名APP「國際租車」服務，提前三個月預訂了一款起亞牌小型SUV，由冰島當地租車公司Alamo承租，價格約為2000人民幣，李女士還購買了租車服務中最貴的保險，花費900餘元人民幣。

但李女士旅行期間遇到大風天氣，沙塵將玻璃刮花，車身留有一些針眼大的孔。到4月4日還車時，租車行職員表示，因車輛受損他們還需要賠付243萬冰島克朗（約14萬人民幣）。

李女士指當時並無任何車輛檢測流程，當場就要求他們用信用卡支付，國內租車APP表示讓他們先行墊付，但因為刷信用卡沒成功，在支付了4000美元（折合人民幣2.8萬元）後，他們才從冰島登機回國。

涉事車輛。（上游新聞）

回國後，李女士聯繫租車APP，對方卻表示李女士所租賃的車輛仍在冰島檢修中。而更讓李女士費解的是，「針眼傷痕」要賠償14萬人民幣，但涉事車輛在冰島官網的售價不超過400萬克朗（折合人民幣23.6萬元）。

建議購買租車行提供全險

據報道，在李女士租車的APP上可見保險中的「車輛碰撞保障」一欄，顯示該保險「不保障由於自然災害或者不可抗力因素導致的損失」。涉事APP職員答覆稱，他們的保險「不保障由於自然災害或者不可抗力因素導致的損失」，所以遇到沙塵暴的車輛受損並不在保障範圍內。

保險。（上游新聞）

有豐富歐洲旅行租車經驗的楊先生介紹稱，在歐美國家租車自駕，現場取車時非常建議向租車行的工作人員買對方提供的全險。「一般來說，只有租車行自行銷售的全險他們才認，有了全險不僅信用卡押金會減少，除了任何問題也不怕。一定不要貪小便宜吃大虧。」